Cheikh Oumar Anne : « Après le covid-19, l’autorité politique doit… »

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – qui était l’invité du Débat BBC Afrique (Radio) – a magnifié le rôle que les chercheurs africains sont en train de jouer dans la riposte contre le coronavirus avant de faire un vibrant plaidoyer en leur faveur. Dr Cheikh Oumar Anne a aussi déclaré que « l’autorité politique écoutera davantage les universitaires après le Covid-19 ». « Les chercheurs ont répondu présent et donné de bonnes propositions, quand on les a consultés. On ne change pas un cheval qui gagne. Il appartiendra à l’autorité politique de mettre des moyens. Il appartiendra aussi à la communauté des chercheurs de faire de grandes propositions. Je proposerai de créer des projets de recherche qui ont la masse critique de faire bouger les choses », a également déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation.