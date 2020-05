Selon le directeur de Cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Le Dr Aloyse Wally Diouf, « sur 816 Tests réalisés, 51 cas sont revenus positifs. Et les 51 cas positifs sont répartis comme suit : 47 cas Contacts et 4 Communautaires à Yoff (1), Dakar-Plateau (1), Yeumbeul (1) et Touba (1). Il y a 9 cas graves ( 3 à Fann et 6 à Principal) »