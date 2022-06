Cheikh Oumar Anne : « Les responsables de Yewwi n’ont pas d’arguments »

C’est au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (Cices) qui a été, ce vendredi le point de ralliements des Jeunesses républicaines de Podor qui ont tenu une grande cérémonie “Sargal” dédiée au Président de la République Macky Sall et à son ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne.

Une rencontre au cours de laquelle, le ‘’Thierno de Ndioum’’ a tiré à boulet rouge sur Ousmane Sonko et Cie, selon Actusen. «Restons unis et ne nous laissons pas ébranler par les vociférations de cette opposition en panne d’arguments. Le Sénégal est un État de Droit et on ne laissera personne anéantir nos merveilleux acquis démocratiques. La réalité, c’est que les opposants et notamment, les responsables de Yewwi Askan Wi veulent anticiper sur leur probable défaite», lance-t-il.