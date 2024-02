Cheikh Tidiane Diop : « Pourquoi Aliou Cissé doit laisser sa place »

« Fin d’une Ère, Début d’un Rêve : Pourquoi Aliou Cissé doit laisser sa Place et Comment Habib Beye doit Incarne l’Avenir des Lions »

L’élimination précoce du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 a déclenché une série de réflexions et d’analyses sur l’avenir de la sélection nationale et de son encadrement technique. Au cœur de ces discussions se trouve la figure d’Aliou Cissé, dont le départ semble désormais inévitable au vu des récents résultats qui n’ont pas été à la hauteur des attentes fixées par la Fédération Sénégalaise de Football depuis la Coupe du Monde 2022. Cet échec réitère les limites techniques du sélectionneur, malgré son engagement et les succès antérieurs qu’il a pu apporter à l’équipe.

Aliou Cissé, à travers son parcours, a incarné la persévérance et l’engagement, menant le Sénégal vers des sommets inédits, comme la finale de la CAN 2019 et la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, et vainqueur de la Can 2022. Toutefois, le football de haut niveau, impitoyable et exigeant, ne laisse guère de place au sentimentalisme ou au nationalisme. Il se mesure aux résultats, et à ce jeu, le bilan récent de Cissé montre des lacunes qu’il est désormais difficile d’ignorer.

L’heure est donc à la réflexion pour la Fédération, qui se doit de trouver un remplaçant capable d’insuffler un nouvel élan à l’équipe nationale. Dans ce contexte, le nom d’Habib Beye émerge comme une option sérieuse et prometteuse. Ancien international sénégalais et reconverti avec succès dans le monde du coaching, Beye présente le profil idéal pour relever ce défi. Son expérience internationale, sa connaissance du football moderne et ses qualités de manager technico-tactique sont autant d’atouts qui pourraient bénéficier au Sénégal dans sa quête de renouveau.

Proposer Habib Beye comme successeur d’Aliou Cissé n’est pas simplement un choix de continuité, mais un pari sur l’avenir. Ses résultats actuels et son parcours dans le football témoignent de sa capacité à apporter une vision nouvelle et à adapter l’équipe nationale aux exigences du football de haut niveau. Son approche tactique, sa proximité avec les joueurs et sa compréhension des défis contemporains du football pourraient être les clés d’une ère de succès renouvelé pour le Sénégal.

Article de sensibilisation réalisé par Diop Cheikh Tidiane, éducateur sportif à Paris,

Président / Fondateur de l’association Alliance Sportive pour l’Insertion (ASI) et Spécialiste en Politiques sportives

Sa dernière publication sur RFI est découvrir à travers ce lien : https://www.jeuneafrique.com/1524133/societe/modou-lo-le-roi-des-arenesau-senegal/