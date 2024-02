Khalifa Sall sur la présidentielle : « Je serai au second tour »

Candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Khalifa Sall ne songe pas à un report du scrutin présidentiel à moins d’un mois. « Je ne pense pas que ce soit la solution. Tout le monde sait que je suis contre le report. C’est ma position personnelle et on ne reporte pas une élection à 31 jours. Nous sommes à 31 jours du scrutin. Ce serait sur quelle base ? Qu’est-ce qui conduirait, qu’est ce qui justifierait, qu’est ce qui expliquerait un report ? J’aimerais bien en avoir les raisons. Parce que c’est ça le vrai problème, qu’est ce qui le justifierait ? », s’est interrogé le leader de la coalition Taxawu Senegal, interrogé par nos confrères de Rfi et France 24.

Interpellé sur un probable second tour et sur une prochaine alliance avec la coalition Benno Bokk Yakaar ou Yewwi dont il faisait partie, le candidat de la coalition Taxawu Senegal n’envisage pas une absence au second tour de la présidentielle. « Je ne l’envisage pas, je n’envisage pas d’être absent. Je serai au second tour. Forcément. C’est la réalité politique du moment. Ceux qui vous disent, le premier tour… Bon, vous savez, il n’est pas interdit de rêver. Tout le monde sait qu’il y aura un second tour dans ce scrutin. On n’a jamais eu un scrutin aussi ouvert. Personne et je sais que j’y serai inch’Allah, peu importe celui que j’aurai en face de moi », fait-il savoir.