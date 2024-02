Lansana Gagny Sakho sur les députés : « Ils sont la face la plus hideuse de notre démocratie »

Nos députés nous ont encore servi un cirque hier comme ils savent si bien le faire. Pourtant ces gus sont choyés et traités avec beaucoup d’égards. Les députés sénégalais touchent des salaires entre 1,3 et 2 millions F CFA ; 250 à 1.000 litres de carburant par mois ; 500 mille F CFA de crédits de téléphone et fonds politiques ; passeports diplomatiques et frais de mission ’royaux ; un terrain à usage d’habitation; retraite parlementaire dorée, je ne parle même pas de la caisse noire du Président de l’AN. Le salaire mensuel d’un député c’est celui de deux médecins c plus l’équivalent de deux années de bourse annuelle d’un étudiant.

Ces parlementaires dont la plupart ne connaissent même par leur mission, un parlement à genoux, un tel parlement n’a à mon avis même pas de raison d’être…. le bon sens aurait que les députés qui se proclament être au côté du peuple se battent pour des indemnités de session en lieu et place de salaire faramineux. Mais PDS PS PASTEF APR TAXAWU quand il s’agit de privilèges ils s’entendent sur tout. On les a vu tous monter au front quand Macky SALL a décidé de ne plus leur octroyer des véhicules. On se rappelle de la foire d’empoigne entre les députés de #Yewi au lendemain des dernières législatives alors que le peuple rêvait de #ruptures

Un parlement dont le président de la commission de comptabilité et de contrôle n’a jamais pu exercer sa mission de contrôle des crédits inscrits au budget de l’Assemblée nationale, un parlement qui refuse de faire la lumière sur son budget, un parlement qui utilise les dispositions de son règlement intérieur comme une valeur marchande pour distribuer des prébendes.

En réalité ce ‘parlement’ est simplement de la garniture institutionnelle, il n’a aucun apport dans l’enracinement de la démocratie sénégalaise bien au contraire il est plutôt d’un frein. On se rappelle des lois tristement célèbres Ezzan, Moussa Sy, Sada Ndiaye, les mises en accusation de Ousmane Sonko, aujourd’hui c’est Amadou Ba qui doit passer à la trappe..

Honorables ai je dis mais au fait, méritent ils leur ‘honorabilité’ ? Parler d’honorabilité serait une insulte aux honorables… Nos ‘honorables’ sont plus proches des gueux de la République, Ils sont la face la plus hideuse de notre démocratie.

Lansana Gagny Sakho