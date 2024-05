Cheikh Yérim condamné…la réaction de Capitaine Touré

Après que le tribunal correctionnel de Dakar a rendu sa sentence sur l’affaire opposant Cheikh Yerim Seck à l’ex-capitaine Seydina Omar Touré, ce dernier a fait une publication sur X.

«Après un an, un mois et 21 jours de procédure en diffamation m’opposant à monsieur Cheikh Yerim Seck et sa maison d’édition, ils viennent d’être condamnés en première instance ». Il explique que par manque de preuves, le tribunal a tranché en les condamnant.

«En effet, étant dans l’impossibilité de produire la moindre preuve pour justifier leurs allégations sur ma personne, et ceci malgré onze demandes de renvoi de leur part, le tribunal vient de les condamner à six mois de prison avec sursis et au paiement de cinq millions de francs CFA en dommages et intérêts avec contrainte par corps au maximum », a-t-il déclaré.

Il en a profité pour affirmer sa volonté de poursuivre l’instance jusqu’à ce qu’elle recouvre l’autorité « de la chose jugée et soit exécutée ». En utilisant ce procédé, il espère que ça serve de leçon à «tous ceux et à toutes celles qui ternissent à longueur de journée l’image d’honnêtes citoyens», termine-t-il en rendant hommage à son avocat Moussa Sarr et à son cabinet qui l’ont soutenu gratuitement dans cette affaire depuis trois ans.