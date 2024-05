Pape Alé : « Je suis à la RTS, mais je reste journaliste »

Pape Alé Niang a été nommé directeur général de la Radiotélévision sénégalaise (RTS). Il devrait entrer en service d’ici la fin de cette semaine. Lors d’un live sur les réseaux sociaux, il a livré aux Sénégalais ses premiers mots.

À l’entame de ses propos, le nouveau patron de la RTS a remercié les Sénégalais « qui ont fait preuve de courage ». « Je ne pouvais entamer ce nouveau chapitre sans venir faire ce live et vous rendre hommage », a-t-il déclaré.

Pape Alé Niang a également promis de rester fidèle à ses principes. « Mon choix, et je l’assume, c’est de me battre pour la liberté des Sénégalais. Ce que je souhaite faire et la liberté avec laquelle je souhaite le faire, je l’assume pleinement. Je n’ai jamais été un encagoulé ou un prête-nom. Et je vais vous dire une chose : je n’ai jamais été aussi engagé dans ce combat qu’aujourd’hui », a déclaré le journaliste plébiscité par Bassirou Diomaye Faye pour diriger la RTS.

« Je suis à la RTS, mais je reste journaliste », a répété Pape Alé Niang.