Cherté de la vie : Aly Saleh demande à Macky de réagir

Au pays de Kocc Barma,

on ne sait plus on va, mais on y va quand-même…

Comme si nous étions en perte repères.

Des risques de boycotts et de grèves par-ci, des pénuries et des flambées des denrées de première nécessité par-là.

Le gorgorlou sénégalais ne sait plus à quel saint se vouer, tellement la vie est devenue subitement si chère.

Les factures d’eau et d’électricité ont connu de très fortes hausses malgré les délestages et manques récurrents d’eau.

Cette flambée des prix, de pratiquement tous les prix devient de plus en plus inquiétante pour tous. Et aucune explication sérieuse ne nous est servie.

Ce sont les conséquences fâcheuses et malheureuses de la crise sanitaire disent certains. Et pour d’autres, c’est pour renflouer les caisses de l’Etat.

Au Sénégal, depuis plusieurs jours, commerçants et Etat s’accusent mutuellement. Chacun de son côté déclare que l’autre est responsable de la situation. Et le consommateur dans tout cela?

Le prix du sucre, celui du lait, de l’huile, du riz, de la viande, du savon et j’en passe, tout a grimpé comme s’ils s’étaient passé le mot.

Une inflation sans précédant!

Malgré la décision du ministère en charge du commerce de faire revenir les prix des denrées de base ou de consommation courante à la normale, rien n’a changé. Un tour dans les marchés a permis de constater de visu que les prix sont restés les mêmes.

L’on se demande quelle est finalement la valeur de l’arrêté publié à cet effet?

Et comme tout cela ne suffisait pas, l’on cherche toujours à nous divertir tantôt par des histoires de mœurs, tantôt par de la politique.

Monsieur le Président de la République, lorsque nous vous portions à la tête de la barque Sénégal pour présider à ses destinées, c’était dans l’espoir de faire basculer les choses et de surtout soulager le panier de la ménagère. Aujourd’hui tous ces espoirs ont fondu comme de la glace.

Excellence,

Que faites vous aujourd’hui de vos promesses, vos belles promesses électorales, lorsque vous étiez à la quête des suffrages de vos concitoyens?

Ou bien on doit donner raison à ceux qui pensent que les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient?

Le Sénégal est mal en point et les sénégalais sont fatigués de leur vécu au quotidien.

Pitié, venez en aide à vos concitoyens qui n’ont plus que leurs yeux pour pleurer et leurs bouches pour crier!