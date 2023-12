Chine : Un séisme fait au moins 118 morts

Les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine dans la nuit de lundi à mardi, le plus meurtrier depuis près de dix ans dans le pays.

Le tremblement de terre s’est produit à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu, et près de la frontière avec la province de Qinghai. Au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessées dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre, selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales.

La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés et 20 personnes sont portées disparues dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, selon la chaîne de télévision publique CCTV. Le tremblement de terre a endommagé des milliers d’habitations, dont beaucoup sont des structures délabrées construites en briques, et a poussé les habitants à courir dans le froid des rues pour se mettre à l’abri.

« J’ai failli mourir de peur. Regardez comme mes mains et mes jambes tremblent », a déclaré une femme d’une trentaine d’années dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par Le Quotidien du Peuple. « Alors que je sortais en courant de la maison, un pan de montagne s’est effondré et s’est écrasé sur le toit », a-t-elle ajouté, assise à l’extérieur, emmaillotée dans une couverture et tenant un bébé dans ses bras. Des images de la chaîne CCTV montraient les possessions d’une famille éparpillées parmi les débris d’une maison effondrée.