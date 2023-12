Manif à Saint Louis : Alioune Tine dénonce la répression policière

Le Président de Afrik Jom Center n’apprécie pas la violence physique exercée sur les agents du Fonds d’entretien routier autonome (FERA). Ils ne réclamaient lundi dans la rue que le paiement de leurs salaires et la démission du Directeur Pape Ibrahima Faye. « Il faut dénoncer les violences policières fréquentes et très préoccupantes face à des citoyens qui manifestent pacifiquement des droits reconnus par la Constitution. On ne doit pas tomber brutalement dans un régime policier et répressif. Ce pays a besoin de retenue du côté des FDS », a déclaré Alioune Tine.