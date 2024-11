Cinq (5) chinois arrêtés pour une affaire d’escroquerie…des milliards en cause

Une opération conjointe menée par Interpol, Afripol et la police nationale sénégalaise a révélé le pot aux roses. Il s’agit, selon Libération, qui donne l’information, d’une vaste escroquerie pyramidale en ligne à partir du Sénégal. Où plus de 1800 victimes ont été dénombrées, d’après la même source.

«L’opération Serengeti [du 2 septembre au 31 octobre, impliquant 19 pays] a ciblé les criminels à l’origine de ransomwares, de compromissions de courriels d’entreprise, d’extorsion numérique et d’escroqueries en ligne, tous identifiés comme des menaces importantes dans le rapport d’évaluation des cybermenaces en Afrique 2024», détaille le journal.

Qui poursuit : […]. Les partenaires du secteur privé, y compris les fournisseurs de services Internet, ont également joué un rôle essentiel en échangeant des renseignements, en appuyant l’analyse et en perturbant les activités criminelles. Ils ont fourni une assistance sur site et une assistance à distance 24h/24 pour corriger les vulnérabilités et sécuriser les infrastructures critiques des pays membres participants.»

L’opération a abouti à l’arrestation de huit personnes dont cinq Chinois, au Sénégal. «Une perquisition de leur appartement a permis de découvrir plus de 900 cartes Sim, 11 000 dollars en espèces, des téléphones, des ordinateurs portables et des cartes d’identité des victimes», conclut Libération. Qui chiffre le préjudice financier à plus de 3;7 milliards francs Cfa.