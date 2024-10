Cissé Kane Ndao dénonce «le harcèlement contre Madiambal Diagne»

LE HARCÉLEMENT CONTRE MADIAMBAL DIAGNE EST INTOLÉRABLE

Halte aux dérives contre les libertés individuelles.

C’est indigne d’un État de droit.

Car on ne gère pas un pays, avec la haine, ou une velléité de revanche personnelle, comme si notre Histoire, notre vécu, nos luttes politiques et nos acquis démocratiques devaient être le fait d’un héros qui en aurait été un acteur unique, au point qu’il ose envisager réduire nos aspirations à un mieux-vivre à sa seule satisfaction individuelle, et partant, notre pays à sa chasse gardée, et nous qui en sommes les citoyens, à ses sujets dont il tiendrait le sort au gré de ses envies de vengeance.

Une telle personne qui penserait comme tel est indigne d’être considérée comme un Homme d’État, dont Napoléon disait que le coeur doit être dans sa tête.

L’arbitraire n’est pas un comportement acceptable. La base de la paix civile est la Justice, car seule la loi est le socle de notre vivre-ensemble, et la violer, c’est remettre en cause le droit de chacun d’entre nous à vivre librement dans un pays souverain, dont l’État doit garantir la paix, et la stabilité.

Que ce régime ne soit jamais tenté par une dictature patriotique qui diviserait le peuple en citoyens de première et de seconde zone, dans un manichéisme de mauvais aloi qui exposerait les uns aux récompenses et les autres aux sanctions, pour le simple fait d’avoir justement exercé un droit : celui de soutenir un leader politique quelconque, et d’avoir eu la grandeur de rester fidèle à une ligne politique, après que la démocratie a donné le pouvoir à un autre régime, dont nous espérions tous qu’il mettrait fin aux dérives démocraticides qui ont engendré la chute de son prédecesseur.

Ne donnons pas raison à celui qui disait que les leaders populistes qui combattent les lois et pratiques d’un régime en perdition n’ont souvent que ces mèmes armes pour se maintenir au pouvoir, dès qu’ils parviennent à le conquérir.

Finalement, il me semble que plus un homme a de courage et de patriotisme, plus les ennemis de la chose publique s’attachent à sa perte.

Notons, chers sénégalais que si la liberté d’expression nous est enlevée alors, muets et silencieux, nous pourrons être conduits à l’abattoir comme des brebis.

Disons-non à l’arbitraire naissant. Tous les régimes dictatoriaux ont commencé par ces harcélements ciblés d’honnêtes citoyens jetés en patûre à l’opinion.

Retenons une bonne fois pour toutes que la liberté n’est jamais donnée, elle se gagne. La justice n’est jamais donnée, on l’exige.

Ne jouons pas avec ce pays.

Free Madiambal !

Cissé Kane NDAO

Président ADER