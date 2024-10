Bougane et Cie libérés : Moundiaye Cissé salue la décision

Les libérations de Cheikh Yérim Seck, Bougane Guèye Dani et Kader Dia ont participé à baisser le thermomètre politique d’un cran. Dès l’annonce de leur élargissement et l’arrêt des poursuites l’on a noté un certain dégel dans le landerneau politique. Cet état de fait est bien salué par des hommes et femmes des organisations de la société civile sénégalaise.

Moundiaye Cissé de l’ONG 3D n’est pas du reste. A travers un poste sur son compte X, monsieur Cissé d’écrire, « il faut saluer la posture du ministère de la Justice et le retour à la sérénité. Les parties prenantes, tant l’opposition que le pouvoir, doivent élever le débat en privilégiant les idées plutôt que les invectives ».

Ce poste du patron de l’ONG 3D est précédé par une déclaration conjointe des organisations de défense des droit de l’homme comme Afika Jom Center, la Raddho et autres. Sur cette note dont PressAfrik détient copie, Alioune Tine et Compagnons ont appelé l’Etat à la suppression des articles 255 et 80 du code pénal.