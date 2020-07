Cissé Lo aperçu dans ses exploitations agricoles des Niayes…

L’honorable député Moustapha Cissé Lo vient de faire taire les rumeurs les plus folles. Le désormais ex- premier vice-président de l’Assemblée nationale qui a secoué, sans remonter si loin, la République avec des révélations à l’emporte-pièce, est aperçu, ce week-end, dans ses champs situés dans les Niayes (vers le village de Bayakh). Habillé d’un caftan demi-session bleu azur et le bonnet bien casqué sur la tête, le Président sortant du Parlement de la CEDEAO a, ainsi, visité ses exploitations agricoles. Ainsi, il a fait mentir le bruit assourdissant qui le donnait comme souffrant et interné dans une clinique de la place. Pour dire, l' »ami » de Farba Ngom et de Yaxaam Mbaye se porte comme un charme ( Mach’ Allah !).