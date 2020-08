Cissé Lô l’As de la politique !

Même la plainte qui plane au-dessus de sa tête ne l’ébranle guère.

On l’a aperçu récemment assis auprès du Khalife Général des Mourides alors qu’il venait de faire son ziar. A sa sortie, il a déclaré être dans les dispositions de retrouver la maison marron Beige même si on sait qu’une commission l’a exclu du parti dont il a été l’un des membres fondateurs.

Si on remonte l’histoire, et si on sait lire entre les lignes politiques sur le parcours de celui que l’on surnomme El pistolero, ce n’est pas toujours la vie en rose chez Moustapha Cissé Lô. Alors que le régime du Président Abdoulaye Wade commençait à aborder des sentiers tumultueux, il a jeté l’éponge en adoptant un comportement de va t-en guerre et tirant à boulets rouges sur la gestion de Wade et de ses hommes.

Un jour, devant le centre commercial Touba Sandaga, il avait regroupé les marchands ambulants pour les demander de ne pas laisser les autorités de l’époque les déguerpir alors que tout au tour de lui étaient postés des éléments de force de sécurité en civil.

Quand il s’engageait aux côtés de Macky Sall, personne n’avait le courage de s’afficher politiquement avec lui. Le président Abdoulaye Wade avait déroulé sa puissance de nuisance contre son challenger et c’était aussi la descente aux enfers

Revenant sur la situation dont l’ancien coordonnateur départemental de Mbacké est entrain de vivre, on a l’impression que rien de l’ébranle même son froid avec le couple présidentiel avec qui il entretenait de très bons rapports.

En tout état de cause, une accalmie précaire est notée du côté de Cissé Lô même si l’on sait que de bonnes volontés sont entrain de tout faire pour le rapprocher du Président Macky Sall.

Selon nos sources, une personnalité religieuse très influente est entrain de réussir ce pari car politiquement, avoir Cissé Lô comme partenaire politique que comme adversaire et tout le monde s’accorde que s’il s’engage, il fait valoir son courage jusqu’au bout

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

On peut tout lui reprocher mais tout le monde s’accorde sur une chose : Moustapha Cissé Lô est un As de la politique. Figurez vous qu’après avoir infortuné les sénégalais avec ses sorties virulentes envers le Président Macky Sall et son régime, le voilà de retour et sur le point d’accorder ses violons avec le chef de l’état.