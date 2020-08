Gana Mbaye (Maire de Bambey) : « Il n’y a aucun problème foncier au niveau de notre Commune… »

Sans remonter si loin, une certaine presse avait fait écho d’un problème foncier à Bambey Commune en mentionnant le lotissement du cimetière du nouveau quartier Keur Sacoura Badiane. Des membres du Collectif des impactés (Ceux dont on a loti une bonne partie de leurs champs) ont, dans leur sortie au vitriol, accusé le bureau municipal et au premier chef, le Maire de la Ville de Bambey, M.Gana Mbaye de spoliation foncière.

Une information vite balayée d’un revers de la main par le premier magistrat de Thiappy (l’autre appellation historique de Bambey) qui vient de monter au créneau. M.Gana Mbaye, puis que c’est de lui qu’il s’agit, y voit la main de politiciens à la petite semaine qui lorgnent simplement son fauteuil, avant l’heure : » Le lotissement du cimetière du quartier Sacoura de Bambey, c’est une information éronnée. C’est archi-faux. Cela ne repose sur aucune réalité, aucune crédibilité. Le cimetière existant n’a pas été touché contrairement à ce que veulent faire comprendre ces soit-disant membres de ce collectif. Pour le lotissement de cette partie de la Commune de Bambey, nous avons acquis les services de techniciens ferrés en la matière. Ils ont très bien pris en compte les aspects sociaux. Les personnes qui ont été impactées (au nombre de 58) ont, ainsi, mis en place un collectif de défense dans lequel on voit des notables, des jeunes,etc. 48 d’entre eux ont vu leurs demandes satisfaites. Ils m’ont même rendu visite dans mon propre bureau de la Mairie et m’ont vivement remercié et félicité. Une vidéo a été faite pour faire part de leur satisfaction. A ma grande surprise, ils viennent d’effectuer une autre sortie pour dire du n’importe quoi. A Bambey, il n’y a aucun problème foncier. Tous ceux qui s’agitent sont de très mauvaise foi. Toutes les garanties de bonne gouvernance de nos terres sont de mise ce, particulièrement, au sujet des lotissements. Des politiciens à la petite semaine investissent certains médias pour raconter des contre-vérités. Mais, ils auraient dû attendre les Locales pour se manifester. Nous, on n’a rien à nous reprocher », lance le Maire Mbaye.

Ce dernier d’enfoncer le clou : « Le problème qui se pose n’ est pas foncier. Il est typiquement politicien et il faut le dire et le comprendre comme tel .Il y’a des gens tapis dans l’ombre, qui tirent les ficelles. Mais, ils ne peuvent, aucunement, nous faire détourner de notre chemin… projet qui consiste à donner le tout de nous-même pour satisfaire, au mieux, les sollicitations des Bambeyoises et des Bambeyois. »

Ibrahima NGOM