Le précieux cadeau de Tabaski de Baoback aux populations de Bambey…

L’association française Baoback vient encore de s’illustrer dans des actions de haute portée sociale. Elle vient d’offrir à la Ville de Bambey un important lot de matériel médical. La cérémonie de réception de ces engins a été présidée par le Maire de la Commune, en l’occurence, M. Gana Mbaye et en présence des responsables de de l’entité bienfaitrice.

Ce dernier s’est beaucoup félicité de ce matériel qui va, à coup sûr, aider à soulager certaines structures sanitaires de cette localité de la région de Diourbel : « Ces dons faits par l’association Baoback vient à point nommé. Il va nous aider à équiper les structures de santé de Bambey Commune .Le geste de nos bienfaiteurs sont donc à saluer. Il est hautement humanitaire et surtout, dans un contexte de guerre contre la pandémie à Coronavirus. Qu’ils soient remerciés et vivement félicités. Nous saluons aussi le CDS qui ne cesse de nous accompagner pour l’atteinte de nos objectifs dans le domaine si important de la santé. Sur ce, je dois signaler que le poste de santé de DVF (Derrière la Voie Ferrée, un quartier de Bambey), construit dans le cadre du PACASEN, va , ainsi, être équipée à partir de ce matériel-là. En perspective, ce projet phare de l’Etat du Sénégal va procéder à la réfection totale de la Place de l’Indépendance de Bambey. Je dois aussi signaler que les études ont démarré « , a fait savoir ,d’emblée, le premier magistrat de la Ville de Bambey et, non moins, Président du CDS.

La Présidente de l’association Baoback dira que l’identité de ces besoins a été faite lors d’un séjour de 15 jours du Maire Gana Mbaye en France en Décembre 2019 . Ce qui nous a permis de lever des fonds dans ce sens. Elle souhaite, toutes fois, que ce geste fasse des émules.

Comblé de joie, Karim Ba , secrétaire du CDS, a remercié de tout cœur les responsables de l’ association Baoback et, non sans, faire part de leur entière disponibilité et engagement résolu à travailler davantage pour un bon système sanitaire au niveau local.

Ibrahima NGOM