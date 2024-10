Comment Aliou Cissé a appris son limogeage…

Il était sur la sellette depuis belle lurette. Finalement Aliou Cissé quitte le banc de touche de l’équipe nationale du Sénégal après 114 mois. Depuis l’élimination du Sénégal en 1/8 finale de la CAN 2023, la chaise d’Aliou Cissé n’a pas arrêté de vaciller. L’épée de Damoclès qui a plané sur sa tête depuis lors l’a finalement remportée.

Dsports.sn dans une de ses publications en date du 20 septembre avait annoncé la couleur concernant l’attitude du ministère des Sports qui avait ignoré la demande de prolongation transmise par la Fédération Sénégalaise de Football qui souhaitait continuer l’idylle avec le technicien pendant au moins un an.

Finalement dans une correspondance adressée à la FSF en date du 30 septembre, Khady Diène Gaye a apposé son désaccord à l’idée de prolonger Aliou Cissé. De retour d’Arabie Saoudite où il a assisté à la finale de la Super Coupe de la CAF, Augustin Senghor a trouvé sur sa table la décision gouvernementale relative au limogeage du sélectionneur national qui est en place depuis mars 2015.

Alors, avant de réunir son Comité d’urgence, le Président de la FSF a dans un premier temps jugé nécessaire d’informer le concerné lui-même. Il a appelé Aliou Cissé qui était en Casamance. Après lui avoir fait le compte rendu de la décision, le désormais ancien coach des Lions dit l’avoir pris « avec philosophie, hauteur et grandeur ». Il a fait savoir à son interlocuteur que l’intérêt du Sénégal est au-dessus de tout le monde et que si les autorités en ont décidé ainsi, c’est parce qu’ils ont leur raison. Toutefois, les membres du Comité d’urgence qui se ont rencontrés hier dans l’après-midi au siège de la FSF ont épluché de fonds en comble la décision gouvernementale. Et, ils ont pris acte de la résolution et ont décidé de remercier Aliou Cissé.

Même s’ils ont convenu que le timing n’était pas bon mais qu’ils ont aussi les mains liées. Pour cela, la conférence de presse de la publication de liste des joueurs pour la double confrontation avec le Malawi est annulée et c’est par voie de presse que l’opinion sera informée des joueurs qui débuteront le stage à partir du 7 octobre au Radisson Diamniadio.

La nouvelle est, certes, tombée comme un coup de massue sur la tête des fédéraux mais ils ont donné mandat à Augustin Senghor et au Directeur Technique national, Mayacine Mar pour constituer le staff technique intérimaire qui conduira les Lions pour les matchs des 11 et 15 octobre contre le Malawi, comptant pour les 3e et 4e des éliminatoires de la CAN, Maroc 2025.

De toutes les façons jusqu’au moment où nous mettons en ligne cette information, les titres de transport des habituels collaborateurs d’Aliou Cissé sont en train d’être émis pour une mise en route en direction de Dakar. Cependant, les fédéraux ont aussi informé que l’État du Sénégal ne doit aucun arriéré de salaire aux membres du staff technique qui sont récemment rentrés dans leurs fonds.

