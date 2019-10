Inutile de vous rappeler la place qu’occupent les réseaux sociaux de nos jours. Près de 3 milliards de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Au Sénégal nous avoisinons les 3 millions et ça grimpe en flèche. Les entreprises, personnalités publiques, entre autres entités intègrent de plus en plus ces réseaux.

Désormais, il ne s’agit plus uniquement de vendre aux clients un produit ou un service mais plutôt d’établir une bonne relation avec vos clients, l’entretenir et la solidifier à travers les réseaux sociaux. Il est donc impératif pour votre entreprise de concevoir une bonne stratégie de community management.

Il ne suffit pas de pouvoir rester scotché devant un ordinateur et de savoir surfer sur la toile pour devenir animateur de réseaux sociaux. Cela nécessite beaucoup plus d’efforts. Voici quelques astuces :

1. PUBLIEZ DU CONTENU UTILE

Il ne faut pas toujours faire des publications sur vos produits et services. A la longue, cela risque d’être du tapage virtuel. Donnez-leur plutôt des conseils, des informations, etc. En somme, faites du marketing de contenu.

2. SOIGNEZ VOTRE CRÉATION VISUELLE

Les contenus qui attirent le plus les internautes sont les images, les vidéos et les infographies. Créez des images attrayantes et cohérentes. L’importance des images pour la communication d’entreprise est très immense.

3. VALORISEZ VOS FANS

Il faut faire comprendre à vos fans que leurs avis vous intéressent. Il faut aussi de temps en temps citer les plus actifs dans vos publications. Montrez leur beaucoup d’estime en répondant aux messages et commentaires.

4. CRÉEZ DES JEUX CONCOURS

Un des moyens les plus efficaces pour gagner de l’engagement à vos publications est le lancement de jeux concours. Même avec un modeste lot, les gens participeront, tout le monde aime les cadeaux. Mais profitez-en pour que votre communication soit virale en mettant parmi les règles du jeu “partagez la publication”, “taguez des amis en commentaire”.

5. SURVEILLEZ VOS STATISTIQUES ET VOS CONCURRENTS

Les statistiques vous permettent de savoir quelles publications intéressent plus vos fans, à quel moment sont-ils connectés, entre autres informations utiles. Il est aussi important de veiller sur vos concurrents afin de pouvoir vous auto-évaluer et vous améliorer.

6. CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS.

Votre page va en outre être un moyen de faire votre publicité et de faire connaître votre activité. N’hésitez pas à aimer des pages drainant beaucoup de personnes, et à commenter les statuts. Cela peut vous permettre d’amener sur votre propre page des personnes intéressées par votre activité et de fil en aiguille, cela va vous permettre d’obtenir de nouveaux clients. Par ailleurs, les réseaux sociaux vous permettront de mieux connaître ces nouveaux clients et ainsi de savoir comment mieux les satisfaire.

7. INSTAURER UN CLIMAT DE CONFIANCE ET CRÉER DU LIEN

Par ailleurs, vos pages dans les réseaux sociaux sont un moyen de créer un lien, un contact avec votre clientèle et ainsi d’être au plus proche de leurs attentes. Vous pouvez directement vous adresser à elle et lui demander ce qu’elle pense de votre prestation, surtout si vous savez que le client est content. Cela aura un double effet : Mettre le client en confiance et vous faire de la publicité. Quoi de mieux qu’un commentaire flatteur d’un client satisfait pour faire votre publicité ?

En fin, il faut savoir que faire du community management nécessite du temps, de la concentration et de l’attention. C’est parfois compliqué de le combiner avec d’autres tâches. C’est pourquoi il est souvent plus judicieux de le confier à une agence de communication spécialisée dans le digital.