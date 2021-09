Complots contre les « fous » : Ansoumana Dione exige la démission de…

Journée Santé Mentale 2021 : l’ASSAMM exige la démission du Docteur Babacar GUEYE, pour complot contre les malades mentaux.

Qu’ont-ils fait les malades mentaux, pour mériter ces autorités sanitaires incompétents et irresponsables ? A dix jours de la célébration de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, le Directeur de la Lutte contre la Maladie, le Docteur Babacar GUEYE, n’a rien trouvé de bon que de comploter contre les intérêts des citoyens souffrant de troubles mentaux. Comment ce Médecin, nommé par le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, ose-t-il écarter l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), de cette journée de sensibilisation et de plaidoyer ?

Pour avoir agi au détriment des malades mentaux et de leurs familles, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), exige la démission immédiate et sans condition du Docteur Babacar GUEYE, Directeur de la Lutte contre la Maladie. Quant au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, nous le demandons de bien vouloir prendre toutes ses responsabilités, en présidant une réunion, à l’occasion de ce 10 octobre 2021, sur l’errance des malades mentaux dont l’ASSAMM demeure et reste la solution.

Depuis son arrivée à la Direction de la Lutte contre la Maladie, le Docteur Babacar GUEYE occulte les véritables préoccupations des sénégalais, en matière de santé mentale. Quel problème a-t-il avec les malades mentaux, pour agir ainsi, dans un pays où la situation de ces personnes vulnérables, devient de plus en plus catastrophique ? Que le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR se le tienne pour dit. S’il ne corrige pas cette injustice du Docteur Babacar GUEYE, l’ASSAMM, elle, prendra ses responsabilités.

Rufisque, le 30 septembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)