La fille de Biya se lance dans des confidences-vidéo

Après de longs mois d’attente, les fans de Brenda Biya peuvent enfin se délecter de ses vidéos Youtube. Elle a posté pour la première fois du contenu et a fait quelques confidences.

Teasé voilà déjà plus d’un an, la chaîne Youtube de Brenda Biya est prête à se remplir de contenus. Et c’est par une foire aux questions (FAQ) que la fille de Pa’a Paul et Ma’a Chantou a commencé au grand plaisir de ses fans.

En effet, la jeune entrepreneure et rappeuse en herbe avait demandé à ses abonnés Instagram de lui poser des questions auxquelles elle répondrait sur sa chaîne Youtube. Ce vendredi 28 mai 2021, Brenda a tenu promesse en répondant tour à tour aux questions en français et en anglais.