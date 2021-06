Sa mère le vend à un homme pour des…sacrifices rituels

À six ans, Samuel Atta de nationalité ghanéenne a découvert que sa mère biologique l’avait vendu à un ritualiste pour qu’il le sacrifie tout lui faisant croire que l’homme était son père biologique.

Il a découvert qu’il faisait partie des 40 enfants à assassiner pour les rituels après des semaines de vie avec l’homme à Kete Krachi dans la région de la Volta, au Ghana a-t-il déclaré.

Atta, originaire de Mankessim dans la région centrale, a déclaré à DJ Nyamii de SVTV Africa dans une récente interview que sa mère lui avait dit que son père, qu’il n’avait pas vu depuis longtemps, rentrait à la maison pour lui.

Il s’est souvenu que sa mère l’avait baigné et l’avait emmené chez son amie proche pour attendre son père. « ma mère m’a servi du konkonte à la maison et je me suis immédiatement endormi. Je me suis réveillé dans la maison de l’homme qui était censé être mon père. Mais après des semaines, j’ai découvert que je faisais partie des 40 enfants à assassiner pour des rituels », a déclaré Atta.

“Nous vivions sur une île près de Kete Krachi. Il avait trois femmes avec de nombreux enfants mais il n’en a jamais tué aucun. Ce qu’il fait, c’est choisir un enfant la nuit, lui transpercer un couteau à pain dans l’œsophage jusqu’à ce qu’il arrête de crier. Il les coupe ensuite en morceaux et les jette dans l’eau qui nous entoure”.

Les enfants qui vivaient avec l’homme ne se brossaient les dents ni ne recevaient de nourriture.

“Il n’y avait pas d’électricité et nous n’avions pas de vêtements non plus. Nous avons dormi dehors tout au long de notre séjour dans le village. Je n’ai vu la lumière et le téléphone que lorsque je me suis échappé », a-t-il déclaré.

Atta a finalement réussi à s’échapper à l’âge de 18 ans.

“J’ai dû nager pour sortir de l’île. Même si certains avaient tentés de s’échapper, ils ont été retrouvés morts ou attrapés et tués », se souvient-il. »

“J’avais essayé deux fois mais j’avais échoué mais mon maître avait déjà voyagé alors il a dit à son apprenti de m’attacher. J’ai réussi à m’échapper avec un ami mais il a été mordu par un animal. J’ai donc dû le laisser derrière moi », a-t-il ajouté.