Conflit foncier à la Cité Sonatel…le maire Mbao au banc des accusés

Le Sénégal est un pays au riche patrimoine foncier, mais qui fait face à de nombreux litiges fonciers. Ces conflits sont souvent liés à la croissance économique, l’urbanisation et la modernisation de l’agriculture, qui ont entraîné une forte pression sur les terres. La Zac de Mbao n’échappe pas à cette réalité. Une nébuleuse secoue la cité Sonatel.

Encore une nébuleuse affaire sur le foncier. Cette fois-ci, ça se passe dans la cité Sonatel sise dans la commune de Rufisque (Coopérative du Centre Émetteur de Rufisque de la SONATEL). Ce lundi 09 mai, les résidents de cité ont été réveillés par le bruit des engins et coups de pelle tout près du canal de captation des eaux pluviales et de ruissellement.

Ces travaux, c’est l’œuvre d’un promoteur qui déclare détenir les documents légaux et une autorisation de construire signée par le maire de Mbao, Abdou Karim Sall, renseigne les habitants. Le travail s’est poursuivi dans la nuit comme une fuite en avant, ce qui interpelle, se désolent-ils.

En effet, cette zone a déjà fait l’objet de plusieurs tentatives d’expropriation qui se sont toutes avérées vaines car la Coopérative détient un titre foncier n° 23030/DP, un titre inaliénable qui a été opposé à toutes ces initiatives.

D’autre part, Karim Sall, alors ministre de l’Environnement avait délivré un document signé de sa main, confirmant d’une part que ce domaine (dont il vient de donner l’autorisation de construire) appartient bel et bien au titre foncier de la Coopérative Sonatel n° 23030/DP et d’autre part, l’actuel maire de Mbao, avait lui-même érigé cette zone comme non aedificandi (vue la sensibilité pour l’environnement et les risques avérés d’inondation en cas de construction in situ), interdisant de fait toute forme de construction sur cette partie du bassin si précieuse pour toutes les habitations des cités environnantes, renseigne-t-on.

Face à ce qui ressemble à une forfaiture, le bureau de gestion de cette cité, a décidé sans attendre de mettre en œuvre tous les moyens pour arrêter cette initiative dévastatrice pour l’environnement et le cadre de vie de cette zone, surtout en cette veille d’hivernage. Les habitants qui ont saisi toutes les autorités compétentes en vain ont fait face à la presse ce mardi. Ils sont déterminés à ne pas laisser cet espace entre les mains de prédateurs.

« Comment une même personne en tant que ministre peut interdire de construire sur une zone jugée inondable et devenir maire signer un permis de construire? Comment avec un titre foncier connu des autorités administratives et urbaines, un promoteur immobilier peut-il se retrouver avec un bail ? », voilà les questions que se posent les habitants de cette Cité. Des questions qui interpellent directement Abdou Karim Sall.