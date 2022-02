Conflit Russie-Ukraine : le danger qui guette le Sénégal et les pays africains

S’il y a un président qui n’en a cure des menaces européennes, c’est bien Vladimir Poutine. Le chef d’Etat russe a lancé l’offensive sur l’Ukraine hier jeudi dès l’aube. Après 24 heures de bombardements, le conflit commence déjà à impacter la marche du monde. Les conséquences se font sentir tant sur le plan sécuritaire qu’économique. Cette guerre inquiète au plus haut sommet. Et elle n’épargnera pas les pays africains. L’impact de la guerre sera ressenti par nos Etat. Et le Sénégal ne sera pas épargné.

La guerre en Ukraine a commencé. Jeudi matin, les troupes russes ont commencé à bombarder les bases militaires au moment où les pays de l’Union Européenne s’étaient opposés à toute invasion. Mais Poutine a foulé du pied cette interdiction malgré les sanctions. Il est même allé jusqu’à menacer les nations qui tenteraient de s’interposer entre les deux pays. « Les pays qui tenteraient d’interférer doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n’avez encore jamais connues dans leur histoire », prévient le dirigeant soviétique lors de son allocution.

Au Sénégal, le conflit est suivi avec intérêt. Même s’il est fort probable que des bombes ne tomberont pas sur notre pays, il n’en demeure pas moins qu’un plus grand danger nous guette. En effet, l’action entamée par Moscou commence à impacter l’économie mondiale. À la date de ce jeudi 24 février, on a noté une envolée des cours mondiaux du pétrole qui ont passé le seuil symbolique des 100 dollars le baril. Et selon des analystes économiques, le prix du baril pourrait atteindre les 125 dollars.

Pour un pays comme le Sénégal, cette hausse aura forcément un impact. Augmentation du baril de pétrole entrainera, de facto, une hausse du carburant. Sachant que notre pays est un grand importateur de son pétrole, le carburant risque de connaitre une hausse dans les jours à venir. Ce qui entrainera une hausse du prix des transports. Mais aussi elle aura un plus grand impact chez les industriels.

Et si les industries sont touchées par la hausse des prix c’est tout le circuit qui flambe. Les prix des denrées, Riz, huile, sucre et même le poisson car les piroguiers vont répercuter le prix du carburant sur les produits de la pêche. Il faut signaler que la crise pétrolière de 2008 que certains observateurs désignent comme « le troisième choc pétrolier de l’histoire », a surtout vu le prix du baril de pétrole exploser jusqu’à atteindre 147 dollars. Et les conséquences ont été fortement ressenties au Sénégal.

La pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans l’économie sénégalaise. Alors si notre pays voit le prix du pétrole augmenter, il pourrait ne pas suivre le rythme. Les « gorgorlous » (débrouillards) vont en subir les contrecoups. Et le Sénégal ne sera pas le seul pays en a à pâtir. Nombreux seront les pays qui vont subir de plein fouet les conséquences de ce conflit. Pour un pays comme le Mali, il faudra y ajouter le contexte sécuritaire qui risque de se dégrader.

L’arrivée des mercenaires russes au Mali a poussé la France à quitter le terrain. Cette milice peut être considérée comme le gros bras de l’armée russe. Avec la guerre en Ukraine, elle risque d’être dans l’incapacité de remplir ses engagements auprès de la junte malienne. Ce qui va affecter la lutte contre le terrorisme dans cette partie de l’Afrique. Et si le Mali tombe, c’est tout le Sahel qui tombera. Avec les sanctions de la CEDEAO, un appui financier russe est plus que décisif pour la junte au pouvoir.

La guerre est lancée et rien ne semble être en mesure d’arrêter Vladimir Poutine. S’engager dans la guerre est le seul moyen d’arrêter cet ancien agent du KGB (services secrets russes), mais les États Européens ne sont pas encore prêts à prendre les armes. Les sanctions économiques qu’ils prennent fragilisent l’économie et les petits pays comme le Sénégal vont en subir toutes les conséquences.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru