Contrat d’affermage : la Sde bande ses muscles

« La SDE continue ses activités. Il faut juste dire qu’aujourd’hui, il y a une attribution au groupe Suez au détriment de la SDE, qui a été faite suite à une décision de l’ARMP. C’est une étape mais ça continue », a déclaré le Dg, Abdoul Baal.

Une fois de plus, il a contesté l’attribution au groupe français. « Nous ne comprenons pas ces attributions, nous ne sommes pas d’accord. Elles ne respectent pas les conditions de l’appel d’offres, qui a clairement dit que c’est l’offre financière qui l’emporte sur tout le reste. Et l’attributaire, c’est celui qui offre le prix exploitant le plus bas. Et en l’occurrence, celui qui l’a fait, c’est clairement la Sde», fulmine le Dg convaincu que la Sde sera réhabilitée par la Cour suprême qui a été saisie depuis le 5 juillet dernier.

«La SDE attend avec sérénité sa décision. Nous ne doutons pas que le droit va être dit. Nous y croyons fermement, nous sommes convaincus que cette adjudication reviendra à la SDE », dixit M. Baal. Promettant d’aller jusqu’au bout, il déclare : « Si nous perdons, nous continuerons à nous appuyer sur les éléments de droit toujours. Je pense que d’autres éléments de recours existent mais aujourd’hui, au moment où je vous parle, nous avons absolument confiance en notre Cour suprême. Et nous estimons sur la base des éléments de ce dossier que le droit va être respecté. Nous sommes prêts à aller au niveau des juridictions internationales si nous évaluons à la fin et si cela est nécessaire, nous le ferons »