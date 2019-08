RENNES : Edouard Mendy raconte le pénalty stoppé

“Quand la faute est sifflée, je sens que c’est un peu litigieux. Mais quand l’arbitre va voir la VAR, je sais qu’il y a des chances que le penalty soit tiré donc je me concentre déjà. Après je choisis un côté, et pour une fois ça m’a souri. C’est mon premier en Ligue 1, je suis fier“, a commenté Edouard Mendy au micro de Bein Sports.

Première titularisation, premier clean sheet, Mendy est bien parti pour égaler les 12 clean sheets réalisés la saison dernière avec Reims.

A noter que dans ce match, u autre international sénégalais s’est illustré, il s’agit de Mbaye Niang. L’attaquant des Lions a inscrit le second but des Rennais, sa deuxième réalisation en trois journées.