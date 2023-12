La sortie de Me Moussa Diop sur le contrat présumé signé entre Macky Sall et l’homme d’affaire Jean Claude Mimran et impliquant Aly Ngouille Ndiaye enregistre sa première réaction parmi les « mis en cause ». Le staff du candidat déclaré à la Présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye, a fait un communiqué pour apporter des démentis.