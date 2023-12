Sonko exclu de la présidentielle…Pastef sacrifie un allié de taille

Décidément, l’arrestation de Ousmane Sonko rend fou les patriotes. Et s’il en est ainsi, c’est parce qu’ils savent que le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne sera pas de la course pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Ce qui a rendu ses partisans paranoïaques. Ils tirent sur tout le monde sans raison. Chez les pastefiens, tout le monde est devenu un allié de Macky Sall pour détruire le maire de Ziguinchor. Cette chasse aux sorcières risque de coûter très cher à un fidèle défenseur de Sonko.

L’ex Pastef est devenu le refuge de tous les transhumants anti-Macky. Toutes les personnes qui sont contre le régime en place sont allées se réfugier derrière le maire de Ziguinchor. Tous espèrent avoir la sympathie du patriote en chef. Invités sur les plateaux de télévision, ils font tout le show pour capter le plus de patriotes. C’est le cas de Tahirou Sarr. Candidat annoncé à l’élection présidentielle, il semble s’oublier au profit du leader de l’opposition radicale. La preuve, il ne cache plus son soutien au leader du parti dissous. Invitée dans une télé de la place, l’ancien responsable de Rewmi s’en est pris au régime.

Si on en croit Tahirou Sarr, l’ex parti Pastef aura un plan C. Mais cette fois-ci mis en place par le régime du Président Macky Sall. Le nouveau souteneur du PROS (Président Ousmane Sonko) articule sa théorie autour de l’idée que le président Sall cherche à neutraliser la popularité grandissante de Sonko en favorisant un autre candidat susceptible de séduire ses partisans. « Boun Abdallah, c’est le candidat de cœur de Macky Sall. Déthié Fall, c’est le plan C de Pastef préparé par le régime de Macky Sall », affirme l’ancien Rewmiste. Cette déclaration suggère une manipulation politique visant à diviser l’opposition et à maintenir le pouvoir en place.

Un raisonnement totalement erroné. L’entourage de Sonko semble avoir une dent contre Déthié Fall. Le leader du PRP ne peut être le pantin de service du régime. Sur le plan politique, Déthié est à l’image de Ousmane Sonko. Il a tellement copié le maire de Ziguinchor qu’il est devenu son sosie à quelques exceptions près. Ancien Rewmiste, il a coupé tout lien avec Idrissa Seck. L’ancien maire de Thiès est le seul qui pouvait servir de trait d’union entre Déthié et le «Macky». Son compagnonnage avec le patriote en chef a tellement déteint sur lui qu’il est impossible qu’il s’allie avec le régime.

Au-delà de la politique, Déthié Fall fait partie des rares leaders de Yewwi Askan Wi qui, dès que le PROS est attaqué, il arrête toutes ses activités (national et international) pour le soutenir. Du fait de l’audition du patriote en chef, le 3 novembre 2022, il avait suspendu ses activités initialement programmées dans la diaspora entre le 02 et le 05 novembre. Ce pour revenir sur Dakar et éventuellement apporter son soutien à Sonko. Mais cela les patriotes l’ont subitement oublié. Ils s’enjaillent sur les réseaux sociaux après cette déclaration de Tahirou Sarr.

Le seul leader politique qui oublie son parti pour Sonko c’est Déthié Fall. Alors cette déclaration de Tahirou Sarr prouve qu’il est l’unique «taupe» dans l’entourage de Sonko. Cet homme semble vouloir coûte que coûte semer la discorde entre le patriote en chef et ses rares alliés. Ce qui ne surprend personne. C’est un ancien Rewmiste qui profite de la notoriété du maire de Ziguinchor. Quand Déthié se faisait gazer dans les rues, il était dans son petit coin à faire le tour des plateaux. Son mouvement prospère grâce à des patriotes qui nagent dans l’émotion.

Si Déthié Fall est devenu l’ennemi à abattre c’est parce qu’il a réussi là où Sonko a échoué. Malgré ses attaques virulentes contre le régime, il a réussi à maintenir intact sa candidature pour 2024. D’ailleurs, il est le premier candidat à mettre fin à sa campagne de collecte de parrainages. Ce parce qu’il avait réussi le pari qu’il s’était fixé. De quoi rendre jaloux les ultras de l’ex Pastef. Si Déthié arrive à valider sa candidature, il aura des voix de Sonko. Car le parti dissous risque de n’avoir aucun candidat pour la course présidentielle du 25 février 2024.

Les patriotes doivent refuser de tomber dans le piège des grandes gueules et faux souteneurs de Sonko. Déthié Fall est le seul membre de Yewwi qui reste fidèle au maire de Ziguinchor. Perdre un si grand allié, c’est donner au régime les pleins pouvoirs pour écraser la résistance au sein d’une opposition divisée. Alors sacrifier Déthié sur la base des tergiversations du leader du Mouvement nationaliste sénégalais serait plus que bête.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru