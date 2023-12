Incroyable ! Un candidat veut être président mais il cache son…visage

On aura tout vu dans le Sénégal politique du 21ème siècle. On trouve dans le champ politique, des politiciens « enceinteurs », des politiciens « vio.leurs » et des candidats « vendeurs de poulets » et marchands de « bouillon ». Ce n’est plus le temps des grands orateurs comme Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Wade, Abdoulaye Bathily, Amath Dansokho, Puritain Fall et Majmouth Diop…A l’approche de la présidentielle, un de ces nouveaux politiciens a décidé de participer à visage couvert ! vous avez bien entendu…un candidat veut être Président avec son visage caché. Comme s’il était le fantôme d’un film d’horreur…

Des scènes fantasmagoriques, on en trouvera lors de la présidentielle 2024 car le Sénégal regorge en ce début du 21ème siècle, des politiciens de tout genre. Le politicien « enceinteur »…Guy Marius Sagna. Un homme marié, chrétien de surcroît, est un géniteur d’enfants hors mariage. Nous allons parler d’un autre. Politicien violeur…On n’a pas besoin d’aller chercher loin pour trouver de qui il s’agit, même si nous ne citons pas son nom. Tout le monde aura trouvé son visage. Il aime la chair fraîche et la violence. Aujourd’hui, il médite sur tous ses actes derrière les barreaux.

Mais poursuivons toujours le débat. Il y a toujours le cas de cet autre candidat. Ainsi, pour connaître le politicien vendeur de poulets, allez vers les magasins KFC pour résoudre l’énigme. Et place au politicien masqué. Personne ne sait à quoi il ressemble. On connaît son nom…Il se nomme Abdoulaye Sylla, mais son visage est une véritable énigme au Sénégal.

Ce politicien masqué est le PDG de Ecotra, promoteur de Club 50% de préférence nationale (C50%Pn). Il a déposé sa candidature à la prochaine présidentielle…ou du moins sa candidature a été déposée par ses partisans. Même sa caution a été déposée à la CDC par une équipe de collaborateurs.

Personne ne peut dire avec exactitude qui est le vrai Abdoulaye Sylla Ecotra. C’est cet homme qui veut être Président du Sénégal avec un visage masqué. Il veut se transformer certainement en Fantomas, le personnage d‘une triste série télévisée. Voilà que pour la première fois dans l’histoire, un candidat à l’élection présidentielle se présente avec le visage masqué.

Il y a de la supercherie. Abdoulaye Sylla masque son visage, c’est parce qu’il y a tout simplement des choses que certains candidats cachent aux Sénégalais. Des choses qui ne doivent pas être jolies au point de le cacher aux Sénégalais. Certains candidats trainent des cafards. Ils n’ont pas intérêt à ce que ceux-ci soient dévoilés. C’est pourquoi, ils aiment jouer le mystère autour de leur personnalité.

Au Sénégal, tout le monde connait qui est qui. Les masques vont bientôt tomber. Certains hommes vont se révéler sous leur véritable identité. Abdoulaye Sylla a beau vouloir cacher son visage, il finira bien par se découvrir, et en ce moment, tous les masques finiront bien par tomber. Le monde est petit, vraiment bien petit. Tôt ou tard, tout le monde finira par se faire découvrir.

Seulement, tout ceci est la preuve qu’Abdoulaye Sylla ne croit pas réellement à ses chances en se présentant candidat. Il sait qu’il va se faire démolir et n’a aucune chance d’être élu futur Président de la République. Il se présente pour faire de la diversion. Il espère qu’il y aura un deuxième tour à l’élection présidentielle, histoire de se vendre au candidat dont il pensera qu’il sera le mieux placé.

Voilà une excellente occasion pour lui de peser politiquement. L’homme d’affaires pourra s’affirmer sur le champ politique une fois que le candidat sur qui il aura misé, rempotera le second tour de l’élection présidentielle. Une pratique bien connue des hommes politico-affairistes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn