Cette femme qui a un enfant…déteste être maman

Sur Twitter, une femme sud-africaine nommée Khnyi a fait une confession audacieuse sur sa h@ine de la maternité, déclenchant une tempête de réactions.

Cette femme a exprimé son profond regret d’être devenue mère, affirmant qu’elle n’aurait jamais pu être persuadée que cela en valait la peine. Cette confession a suscité diverses réactions en ligne, reflétant différentes perspectives sur la maternité.

« Je d.éteste être mère. C’est l’un de mes plus grands regrets, et personne ne peut me convaincre que cela en vaut la peine. Jamais. Être mère est très accablant. Je d.éteste ça, et si je pouvais remonter le temps, je ne serais pas mère. Cela ne veut pas dire que je d.éteste mon enfant. C’est vers la fin du 3ème trimestre que j’ai réalisé que je venais de gâcher ma vie. Je voulais l’offrir après la naissance, et 8 mois plus tard, nous sommes encore là. Je lui offre la meilleure vie qui soit. Est-ce que je la d.éteste ? Non. Vais-je faire tout pour elle ? Oui. Est-ce que je referais ça ? Absolument pas », a-t-elle écrit.

Lorsqu’une autre utilisatrice de Twitter lui a demandé si elle avait envisagé l’adoption, la conversation a pris une tournure différente. La femme a précisé que, même si elle ne méprise pas ses enfants, elle méprise le rôle de la maternité mais n’envisagerait jamais d’abandonner ses enfants.

Source AM