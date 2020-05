Contre la Covid-19…les opposants n’ont pas donné un franc

Efforts de guerre contre la covid-19 – Opposants gueulards, où êtes-vous ?

Le Sénégal peut paraître un pays vraiment particulier. Un pays, où il est permis à tout un chacun de verser ses diatribes comme il l’entend, sans pour autant lever le plus petit doigt pour le peuple qui se trouve dans la souffrance.

A l’instar des autres nations à l’international, celle du Sénégal est en guerre contre l’ennemi le plus dangereux, le plus vicieux, car invisible que l’humanité n’ait jamais à affronter. Nous voulons parler de la covid-19. Pendant tout ce temps, que fait une partie de l’opposition, alors que tout le monde doit se mettre au front, se mettre en guerre, et contribuer à travers tous les moyens ? Que nenni ! Voilà des opposants qui, non seulement ne mettent aucun sou dans la caisse de contribution pour venir en aide aux populations qui souffrent de la propagation de la pandémie de la covid-19, se mettent pourtant à déverser toutes leurs biles.

Ils sont devenus rien d’autre que des gueulards. Le Président Macky Sall, que direz-vous, sauf que rien de plus normal, a apporté sa contribution au fonds pour l’effort national dans la guerre contre la covid-19, les ministres, députés, des fonctionnaires, enseignants de l’élémentaire, du secondaire comme du supérieur, sans compter des journalistes même jeunes reporters, des commerçants de Kédougou à Matam, voilà tout un monde qui apporte sa contribution financière, ne serait-ce que modeste pour aller en guerre contre la covid-19.

Pendant ce temps, que nous apporte des gueulards de l’opposition ? Rien, sauf que de se mettre à piailler. Des opposants dont la plupart sont devenus riches grâce à l’argent du contribuable sénégalais, osons-nous le dire !

Il y a certains individus tels Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall et tant d’autres qui gagneraient bien par ces temps qui courent, à se contenter de raser les murs. Que l’on ne parle même pas de cet « objet » très ridicule surnommé Guy Marius Sagna ? Ils viennent de démontrer leur antipatriotisme, alors qu’ils sont attendus sur un autre front, qui est de contribuer à l’effort national pour venir à bout du coronavirus.

La rédaction de Xibaaru