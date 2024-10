Convoqué à la gendarmerie : Ansoumana Dione en colère contre Ibrahima Sy

Kaolack : le Ministre Ibrahima SY envoie des gendarmes au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack pour malades mentaux.

Ce mardi 29 octobre 2024, des gendarmes ont débarqué, ici, à notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, pour les malades mentaux. Et, c’est le Gouverneur de Kaolack qui les a envoyés, sur instruction du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Ibrahima SY. Près d’une dizaine, ils étaient venus avec des séries de questions auxquelles j’ai répondues avec exactitude, sur l’historique et surtout le fonctionnement de cette même structure appartenant à l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). A la fin de nos discussions, une convocation m’a été remise pour répondre aujourd’hui à 17 heures à la Brigade de Recherche de Kaolack pour affaire me concernant.

C’est pourquoi, j’ai tiens à informer l’opinion nationale et internationale par rapport à cette convocation à laquelle je déferrerai s’il plaît à Dieu. Je ne comprends pas cette attitude du Ministre Ibrahima SY qui a bien demandé au Gouverneur de Kaolack de mener des enquêtes sur une structure privée, qui ne dépend pas de son Département.

Kaolack, le 29 octobre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)