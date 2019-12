Coopérative d’habitat des sénégalais du Canada : un exemple de réussite et d’efficacité

À Fandane, dans la commune de Malicounda, le Regroupement des sénégalais du Canada

(RGSC) a fait acquérir à une centaine de ses membres des parcelles de 300 mètres carrés. Cet

évènement remarquable s’est matérialisé en bonne et due forme par l’intermédiaire de Maître

Abdel Kader Niang, notaire établi à Thiès. C’est à travers une coopérative d’habitat

enregistrée en mai 2019 que le projet d’envergure sociale s’est déployé au grand bonheur des

bénéficiaires, moyennant 2 000 $ CAD chacun.

Pour assurer la transparence dans la démarche, une réunion d’information a été convoquée, en

mars 2019. Les critères d’attribution des terrains ont été publiquement portés à la

connaissance des membres. Ainsi, il fallait être préalablement inscrit au projet, avoir la carte

de membre du RGSC et être sénégalais résident au Canada. Il est important de préciser que

l’acte administratif de cession du droit d’usage, délivré par le maire de Malicounda et

approuvé par le sous préfet, en février 2019, concerne d’une part M. Gorgui Youm, un

agriculteur demeurant à la dite localité, et le RGSC.

Tout à l’honneur du Regroupement, entrepreneur et intermédiaire, des sénégalais au Canada

sont devenus propriétaires au pays sans avoir à se rendre sur place, épargnés des tracasseries

habituelles. Par la même occasion, le Regroupement, avec les gains ainsi obtenus par parcelle

vendue, a pu financer ses activités de consolidation et d’expansion. Néanmoins, les prix

d’acquisition des terrains, comparés aux ceux habituellement fixés dans des cas similaires, à

l’échelle de la diaspora, sont restés très compétitifs.

Une partie substantielle des transferts de la diaspora sénégalaise est utilisée pour financer des

investissements dans l’immobilier. « À présent, Il faut trouver des moyens pour orienter ces

ressources vers d’autres formes d’investissement afin d’en augmenter la capacité

productive », a dit Ibrahima Sakho, ex président du RGSC et initiateur du projet d’habitat. Il

s’agira de mieux créer des emplois permanents et de favoriser les exportations. Pour ce faire,

l’État sénégalais doit sécuriser les financements de projets d’infrastructure qui sont essentiels

à la croissance économique.

Waltako