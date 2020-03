Coronavirus : ADAE/J de Diaraf Sow solidaire avec le Président Macky Sall

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL DE L ALLIANCE DÉMOCRATIQUE POUR UNE AFRIQUE ÉMERGENTE JOOWLÉENE ( ADAE/J)

NOTRE SÉNÉGAL D’ABORD : QUE PERSONNE N’ACCUSE LE GOUVERNEMENT !

Face à cette pandémie qui est devenue une vraie casse-tête pour les plus grandes nations et puissances mondiales, qui ont pourtant des moyens colossaux et une puissance médicales très développées, le Sénégal pays d’exception tarde à poser des actes concrets pour faire face au coronavirus en cas d’explosion de la contamination qui fait déjà rage à Touba où d’autres cas sont attendus car nous avons appris que 71 personnes en contact avec le principal sujet contaminé sont encore suspectés.

La forte densité de l’interaction entre sénégalais explique la rapidité de la propagation de l’épidémie au Sénégal d’où la raison de s’inquiéter.

Le Gouvernement du Sénégal pour le respect dû aux familles religieuses ne voudrait sans doute pas installer une divergence avec ces dernières par la prise de certaines mesures pourtant exigées par tous les sénégalais.

Également l’attitude irresponsable et la fumisterie d’une certaine opposition inconsciente et éhontée qui depuis un temps tend à politiser cette grave pandémie qui touche pratiquement tous les pays du globe sans exception, rend compliqué la tâche du Gouvernement du Sénégal.

– Le Premier Ministre canadien et sa femme sont en isolement ;

– l’Italie en détresse a enregistré plus de mille (1000) morts du coronavirus ;

– L’Iran dévastée par l’épidémie demande de l’aide à la communauté internationale ;

– La France a fermé universités, lycées, collèges et écoles, il en est de même pour l’Allemagne et autres pays d’Europe

– La Corée ensevelie, suffoque ;

– Le Maroc a fermé tous les lieux de pèlerinage et suspendu toutes les manifestations

– L’Amérique a décrété l’état d’urgence et fermé les frontières avec l’Europe.

– Toutes les manifestations sportives à travers le monde sont suspendues, celles qui sont permises se font à huis clos

– Des députés et des officiels sont contaminés partout

Mais l’exception sénégalaise fait que le Président de la République et son Gouvernement semblent très hésitants dans leurs communications ainsi que dans la prise des décisions importantes demandées par les sénégalais.

Ce combat ne se gagnera que dans l’unité et la cohésion.

Certains, à cause de leurs intérêts crypto personnels tirés des cérémonies religieuses et autres manifestations n’accepteront jamais que celles-ci soient interdites ou suspendues; ils se battront au prix de leur vie pour contrer toute décision du Gouvernement allant dans le sens d’une suspension des cérémonies et manifestations.

Toutes ces positions mettent le Gouvernement dans une position très délicate.

C’est l’occasion pour nous de féliciter encore le Khalif Général des Mourides pour son message clair et patriotique qui ne s’est pas limité à cela car ayant apporté une contribution de 200 millions Fcfa pour appuyer le Président de la République et son Gouvernement dans la lutte contre le coronavirus.

C’est également l’occasion pour nous de féliciter l’église responsable qui, sans attendre la décision d’interdiction du Gouvernement a elle-même interdit toutes ses manifestations et rencontres jusqu’à nouvel ordre ; il en est de même de la famille omarienne qui a pris, en toute responsabilité, la même décision, sans attendre le Gouvernement; nous les félicitons chaleureusement.

Dans nos cours d’administration publique, on nous avait appris qu’une décision politique ne saurait être prise sans se soucier de l’environnement dans laquelle elle doit être prise pour la facilité de son application par les administrés.

Or, l’environnement sénégalais est très compliqué.

Le Sénégal est un pays très difficile à gérer. Il est le seul pays au monde où les populations refusent de trouver une cohésion et une unité à l’instar des chinois ou des italiens pour faire face au seul sujet important en ce moment.

Au moment où l’Arabie Saoudite a suspendu le pèlerinage, l’un des cinq (5) piliers de l’islam qui est un farata (farida); au Sénégal, nous avons un problème pour surseoir aux manifestations religieuses excepté l’église que nous félicitons encore.

Nous, Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene ( ADAE/J) nous solidarisons avec son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et son Gouvernement et leur exprimons toute notre confiance et soutien dans la lutte contre le coronavirus.

Nous demandons également aux populations du Sénégal, aux leaders politiques du pouvoir comme de l’opposition, aux chefs religieux et coutumiers, aux leaders syndicaux, aux mouvements sociaux et aux mouvements de masse, conformément à notre devise: un peuple, un but, un foi; de taire provisoirement toutes les divergences et querelles de positions afin d’être unis et solidaires, comme un seul homme, derrière le Président de la République et son Gouvernement, afin de pouvoir vaincre ce fléau.

Nous, Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, demandons au Président de la République de faire ce que les sénégalais dans son ensemble veulent et de laisser aux familles religieuses récalcitrantes qui seront prêtes à ne pas respecter ces mesures avec leurs propres consciences et responsabilités devant Dieu, devant les sénégalais et devant l’histoire.

Fait pour communiqué

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J