Coronavirus : AND GUEUSSEUM demande des EPI pour le personnel de santé

Communiqué Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT-SANTE/D AND GUEUSSEUM

L’ASAS AND GUEUSSEUM contre toute application à géométrie variable des mesures présidentielles

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-Santé/D AND GUEUSSEUM, à la suite de ses récurrentes alertes et de son dernier cri du cœur à l’endroit du Chef de l’Etat, accueille avec beaucoup de satisfaction et d’honneur les mesures présidentielles et prudentielles de protection des populations contre le ravageur Covid-19 que son Excellence Monsieur le Président de la République a édictées ce samedi 14 mars 2020 sur proposition du comité national de gestion des épidémies.

Tout en félicitant le chef de l’Etat pour ces décisions courageuses et salutaires de haute portée humanitaire, économique, sociale et surtout sanitaire, AND GUEUSSEUM invite les autorités administratives, politiques et religieuses à l’application rigoureuse, sans complaisance de ces pertinentes décisions loin d’une asymétrie à géométrie variable périlleuse pour la République entière.

Dans la même veine, AND GUEUSSEUM, réitérant son soutien à Monsieur le Ministre de la santé et de l’action sociale dans cette fastidieuse guerre contre le Covid-19 ennemi mondial n°1, exige davantage de formations, de communications et surtout d’équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel qui commence déjà à en faire naturellement et dangereusement les frais.

Face au déficit criard en ressources humaines en période normale, il faut immédiatement dans une perspective pessimiste de gestion de cette pandémie au cas où la maladie se propagerait, recruter du personnel dans la Fonction publique (le quota existe) et concomitamment engager la contractualisation parmi les milliers de médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et travailleurs sociaux ou communautaires en chômage pour parer à toute éventualité.

L’ASAS condamne avec la dernière énergie la spéculation, la surfacturation et les fausses pénuries notées dans la vente des masques, gels et solutions hydro alcooliques nécessaires voire indispensables dans la croisade contre le Covid-19.

Enfin AND GUEUSSEUM manifeste sa solidarité à tous les agents de santé du monde et particulièrement ceux du Sénégal atteints par le Covid-19 et exhorte le gouvernement à l’accompagnement des victimes de mise en quarantaine et surtout à la sanction des contrevenants aux mesures prises.

Aussi, AND GUEUSSEUM en appelle à la discipline individuelle et collective tout en manifestant sa disponibilité au Ministre de la Santé et de l’Action sociale dans ce combat commun.

Dakar le 16 mars 2020.