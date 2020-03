Les Syndicats de santé communiquent sur le Coronavirus

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-SANTE/D AND GUEUSSEUM

Déclaration du 03 mars 2020 sur le Coronavirus

Dans son communiqué de presse du 13 février 2020, Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-Santé/D AND GUEUSSEUM, se prononçant sur l’épidémie du Coronavirus, invitait le Gouvernement à la vigilance du fait de la porosité de nos frontières qui les rend vulnérables et fragilise la résilience de notre système de santé sans pour autant marquer son adhésion aux mesures prises basées sur des évidences scientifiques.

Malgré tout, le Sénégal enregistre son premier cas importé obligeant Monsieur le président de la République à convoquer (ce 02-03-20202) un Conseil présidentiel d’urgence sur le coronavirus à l’instar de certains de ses homologues pour rassurer la population et déclencher la riposte contre ce dangereux fléau mondial par un plan d’action du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Cependant, AND GUEUSSEUM, solidaire au Gouvernement dans toutes ses initiatives tendant à juguler cette pandémie, déplore le fait que le Ministre de la santé n’ait pas convié l’Alliance la plus représentative des travailleurs de la santé et de l’action sociale (ASAS) à cette rencontre symbolique avec Monsieur le Président de la République de définition d’un plan de guerre contre le coronavirus pour lequel les travailleurs constituent les braves soldats qui en paieront le plus lourd tribut parce qu’étant les premiers et les derniers remparts contre toutes les maladies.

AND GUEUSSEUM rappelle que la gestion de cette pandémie n’est plus une affaire d’Etat-major mais une affaire nationale qui nécessite la conjugaison de tous les efforts de toutes les composantes de la société, sans distinction de race, d’ethnie, de parti politique, de syndicat, de chapelle culturelle ou religieuse, dans une approche inclusive. Sous ce rapport, AND GUEUSSEUM s’engage à accompagner le ministère de la santé et au-delà, les pouvoirs publics, dans cette lutte en participant à toutes les actions de riposte.

L’ASAS réitère sa demande de formation sans délai de tous les acteurs, une exigence de même que leur protection par des équipements et kits idoines et surtout une vaste campagne de communication et d’information à l’endroit des populations.

Fait à Dakar, le 03 mars 2020