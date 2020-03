Coronavirus : les agences des aéroports mettent en place un dispositif

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL POUR LA PRÉVENTION DU CORONAVIRUS

Si les derniers développements de la situation épidémiologique mondiale du Coronavirus doivent nous pousser à plus de vilgilance, l’Agence des Aéroports tient à signaler qu’elle a, dès le 27 janvier 2020, en coordination avec les autorités sanitaires civiles et militaires, mis en place un système de contrôle et d’information au niveau des aéroports régionaux et particulièrement celui de Cap Skirring qui accueille des vols internationaux en provenance de Paris.

Concernant les Aéroports de Ziguinchor, Tambacounda et Saint Louis, les passagers à l’arrivée sont déjà filtrés à l’Aéroport de Diass mais cela n’exclut pas des mesures idoines car ces derniers accueillent également des vols ponctuels en provenance de la sous-région.

L’agence des Aéroports du Sénégal a mobilisé tous les Commandants des Aéroports Régionaux pour la mise en œuvre de dispositifs adéquats et la prise en charge d’éventuels patients et le cas échéant de cas confirmés.

La mise en place de ce dispositif exceptionnel par l’Agence des Aéroports du Sénégal ira crescendo Tous les Aéroports Régionaux du Sénégal sont en alerte permanente et sont particulièrement vigilants pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle.

Dispositif dans les Aéroports Régionaux (Cap Skirring, Ziguinchor, Tambacounda et Saint louis)

Aéroport du Cap Skirring :

Actions entreprises

Mise en place d’un dispositif de Suivi depuis le 27 janvier 2020 et composé :

Du docteur du Club Med ;

Du Commandant de l’Aéroport ;

Du chef du secteur de la police des Frontières ;

Du Chef Sécurité Incendie Aéroport du Cap Skirring ;

Du Représentant des Hôteliers.

Autres Actions