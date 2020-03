Seydou Gueye : « La polémique sur un 3e mandat est stérile »

La controverse alimentée par les ministres Mbaye Ndiaye et Mahammed Dionne avec leurs sorties sur la question du 3e mandat est stérile, inopportune selon Seydou Gueye.

Le porte-parole de l’Apr estime que la communication présidentielle quant à elle est claire et limpide comme l’eau de roche, a-t-il dit. « Il ne faut pas la dépasser pour lui faire dire autre chose, la tronquer ou la pervertir. Elle n’a pas besoin d’être reformulée ni d’être interprétée car elle est bien énoncée et comprise par les Sénégalais qui ont bien réélu le Président SALL, il y a juste un an.

La réponse donnée par le Président SALL lors de son entretien du 31 décembre 2019 avec un segment important de la presse nationale nous a indiqué les lignes de communication, les postures et les axes de message à partager avec nos concitoyens. Elle nous dit clairement de ne pas nous engager dans ce type de débat sans intérêt pour les Sénégalais, et d’honorer la confiance que les Sénégalais ont placée en lui et le mandat qu’ils ont lui donné en nous mobilisant pour le réussir.

Autrement dit nous ne sommes pas dans le temps de ce type de débat, mais plutôt dans celui de l’action. C’est cela la position du Président et la meilleure façon de lui rendre service, c’est de s’aligner sur cette position ».

Le temps de la Présidentielle est clos pour cinq ans, et la réussite du quinquennat du Président Macky SALL doit rester le seul impératif et la seule préoccupation pour les membres de l’Alliance Pour la République et les alliés du Président, dira t-il en outre. « Nous y travaillons ! Nous ne nous laisserons pas divertir ! »