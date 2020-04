Coronavirus et philanthropie au Sénégal…Par Alassane Kitane

Qui a défini la philanthropie comme une générosité désintéressée à l’égard de

ses semblables ? Dans notre pays en tout cas, cette définition n’est plus

fonctionnelle. L’État, le personnel politique, les people, bref tout le monde

profite de la pandémie pour polir ou vendre son image. C’est le comble de la

société de spectacle et de l’égoïsme devenu pathologique. Mais ce qui est

paradoxal dans cette affaire, c’est moins le comportement des individus que les

choix du gouvernement : une remise fiscale est promise aux donateurs !

Pourquoi ne pas l’appeler une avance sur fiscalité ? Tout porte à croire que c’est

un gouvernement qui a des problèmes de trésorerie, et qui cherche de façon

informelle ou perfide à anticiper sur ses recettes budgétaires pour se donner une

bouffée d’oxygène dans cette situation de crise. Ces entreprises qui donnent de

l’argent à la télé sont donc doublement gagnantes : elles ont la publicité et la

remise fiscale. Promettre une remise fiscale à ce stade de la lutte nous semble

impertinent et même dangereux, car on ne sait pas combien de temps va durer.

On ne sait pas non plus quelles sont les entreprises qui vont en pâtir le plus. Il y

a apparemment un parfum de précipitation dans la communication du

gouvernement (car beaucoup de décisions prises dans ce sens relèvent de la

communication politique). Le corona a donc le mérite de nous révéler la vraie

situation de notre pays. Y a-t-il dans ce pays un fonds de gestion des calamités

comme c’est le cas dans beaucoup de pays ? A-t-on les structures de santé que

mérite notre peuple ? Combien d’hôpitaux on aurait pu construire avec l’argent

qui a financé le TER ?

Ce qui est plus choquant, c’est qu’un ministre a osé dire que la qualité de notre

système de santé a permis de faire face à la pandémie ! Il a même insinué que

c’est grâce à la vision du Président que la pandémie n’a pas fait de ravage chez

nous. J’imagine que les autres pays africains ont dû nous emprunter nuitamment

notre président pour, eux aussi, éviter le chaos qui sévit dans les pays du nord !

Voilà comment on construit des mythes pour dissoudre la réalité. On ne mesure

pas la performance d’un système de santé par une pandémie dont l’impact dans

notre pays est forcément affaibli par des paramètres autres que ceux définis par

la médecine moderne. Notre système de santé n’est pas plus performant que

celui de l’Italie, il faut arrêter de baratiner le peuple pour faire une récupération

politique de cette affaire. Tout le monde a rangé les armes pour vous laisser

travailler dans la quiétude, alors ayez la décence de ne pas exploiter nos peurs et

angoisses pour redorer votre blason !

La santé et la performance d’un système sanitaire sont évaluées par la

satisfaction qu’il procure aux citoyens. Un système de santé doit être évalué par

la qualité de sa gestion des maladies normales ; or sur ce point, il suffit de faire

un détour dans n’importe quel hôpital public de l’intérieur du pays pour se

rendre compte que notre État a failli à ses obligations. Par la grâce de Dieu ne

nous parlez plus de CMU et autre pacotille de politique publique. Notre peuple,

en ce moment, n’a pas besoin de charognards politiques, il a plutôt a besoin

d’actes qui parlent d’eux-mêmes.

Alassane K. KITANE