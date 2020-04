Covid-19 : Les 1000 raisons d’espérer de…Marie Ndiaye

Depuis plusieurs années nous vivons dans un monde au bord de l’implosion, ou

la loi du fort règne. Un monde globalisé, unilatéral, sans Leader charismatique,

dans lequel certaines Institutions, loin de jouer leur rôle, dire le Droit ou rendre

Justice, montrent leurs limites.

Partout, le massacre de la planète se poursuit malgré les avertissements de

spécialistes avisés, des guerres sont provoquées au nom de la mainmise sur les

matières premières, les droits des peuples bafoués de façon honteuse, des

embargos injustes appliqués sur des populations anéanties.

Les personnes âgées deviennent des fardeaux dans certains pays en Occident.

Les jeunes du monde entier se sont révoltés durant l’année 2019 face à des

dirigeants sourds à leurs revendications, pour remettre en question un système

qui ne met au centre de ses préoccupations, ni l’humain, ni l’environnement.

Fin 2019, comme un coup de tonnerre le COVID 19, ce petit parasite, nous est

tombé sur la tête, sans distinction de race, de sexe ou de position sociale, nous

mettant face à nos contradictions et remettant les pendules à l’heure.

NECESSITE DE REORGANISER UN SYSTEME INTERNATIONAL DEFAILLANT

Le COVID 19, en mettant à la même enseigne tous les habitants de la planète,

qu’ils soient du Nord ou du Sud, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, têtes

couronnées ou non, nous rappelle notre vulnérabilité et notre devoir

d’humanité, de justice et de solidarité.

A quoi servent la compétition féroce et l’accumulation effrénée de richesse si

nous devons tous être engloutis sous une terre meurtrie ?

Un seul coronavirus a suffi pour faire trembler la terre entière, faire

s’agenouiller les grands de ce monde et foudroyer une économie mondiale

florissante. Qu’en sera-t-il des prochains coronavirus et des conséquences du

réchauffement climatique ?

Nous avons assisté, en un temps record à, l’effondrement du cours de l’or noir,

la déroute des marchés financiers, la fermeture des frontières, l’arrêt du trafic

aérien terrestre et maritime, au confinement des populations.

Ce grand chaos mondial a fait plusieurs révélations :

– La faiblesse du système sanitaire de l’Amérique malgré sa super

puissance, l’impossibilité en Europe d’éviter l’hécatombe malgré une

infrastructure médicale développée et leur difficulté à adopter une

stratégie commune face à la même menace ;

– La force de réaction de la Chine, premier pays touché par la maladie,

malgré quelques errements au début de la contamination, mais

également son importance sur l’échiquier international ;

– La promptitude de l’Afrique, dernier continent touche, à réagir et

anticiper.

Les dirigeants africains, qui connaissent mieux que quiconque les réalités du

continent et les besoins de leurs populations, ont pu prendre des mesures

adéquates.

Cependant, force est de constater que l’Occident, même couché, voudrait

regarder de haut une Afrique debout, et lui prédire une hécatombe qui n’aura

pas lieu parce que, sur le continent africain, l’humain est le remède de ses

semblables, et que la Foi peut soulever des montagnes.

L’enseignement à tirer de l’avènement du COVID 19 est que l’attitude

condescendante de l’homme occidental doit cesser. Il faut une mise à niveau

du système international, une réorganisation en profondeur, pour remettre

l’humain au centre des préoccupations.

La mondialisation n’est pas le problème, mais le non-respect mutuel, les droits

bafoues et l’injustice dans le monde.

LE MESSAGE POUR L’AFRIQUE ET LE SENEGAL

L’Afrique doit apprendre de cette crise mondiale provoquée par le COVID 19

pour faire face aux menaces actuelles et d’autres à venir.

C’est l’union qui fera la force du continent.

Le morcellement artificiel de l’Afrique ainsi que les diverses langues importées

ne doivent pas constituer des facteurs de division, car ce qui nous détermine ce

sont des valeurs, un patrimoine commun, une communauté de destin et de

dignité.

L’Afrique doit faire cesser les préjugés en imprimant une nouvelle empreinte

sur l’échiquier international, faire taire les armes sur le continent, reprendre les

parcelles de souveraineté concédées telles que la sécurité, l’indépendance

monétaire, qui émanent d’une volonté populaire, définir ses propres priorités

loin des slogans venus d’ailleurs et des combats artificiels. La vraie guerre à

gagner est celle qui permettra à la jeunesse africaine de s’épanouir sur le

continent et d’y faire éclore ses talents.

Au Sénégal, malgré ces temps difficiles de pandémie, il y a des raisons

d’espérer un futur meilleur. La promptitude avec laquelle le chef de la

République, a réagi pour endiguer la maladie et soulager les populations et les

entreprises impactées, la générosité des donateurs ainsi que l’union sacrée

autour de la lutte contre le COVID 19, de toute la classe politique,

l’engagement du secteur médical, du secteur privé, des médias, artistes,

chercheurs, les innovations des universitaires et start up dans la recherche de

solutions, l’implication des couturiers dans la confection de masques, est une

source de fierté. Cela prouve que la richesse n’est pas de l’or qui brille au fond

d’un coffre, elle est dans le cœur de l’humain, dans la résilience et la solidarité.

Vivement que cet élan soit sauvegardé et reconduit faces aux nombreux autres

défis liés notamment au développement et à la nécessité de lutter la violence

grandissante accentuée par la consommation d’alcool et de drogue par de

nombreux jeunes.

Marie Ndiaye