Coronavirus : Les Sages de Benno Bokk Yakaar apportent leur soutien au Président Macky Sall

Le Conseil des Sages (CS) de la Coalition « Benno Bokk Yaakaar « , au

regard de la situation qui prévaut tient à apporter « son soutien agissant au

Président de la République, SEM. Macky Sall et son Gouvernement dans cette

urgence inédite causée actuellement par la pandémie du COVID 19 dans le

monde ».

Face à cette situation induite par la pandémie du « COVID 19 » au Sénégal, à

l’instar de la quasi-totalité des pays du monde entier, le Conseil exprime son soutien

et son adhésion totale, aux mesures importantes prises par le Président de la

République, SEM. Macky Sall, Président de la coalition « Benno Bokk Yaakaar »

(BBY).

Le bureau national du Conseil des Sages de BBY a pris la juste mesure de la

menace que le COVID 19 fait peser sur la stabilité des Etats, les acquis dans le

développement socio-économique, la sécurité dans le monde et surtout et avec plus

d’acuité, en Afrique.

Le Conseil des Sages salue la posture réactive et lucide de SEM. Macky Sall

notamment dans son appel à la Nation, l’implication diligente de toutes les

institutions de la République, des partis politiques, des organisations de la Société

Civile, du Patronat des entreprises privées, des cercles religieux et des médias.

Il note avec réconfort son appel fort et rassurant à la Nation dans le sens de

susciter une solidarité soutenue dans la lutte de toutes les forces vives du pays, la

mobilisation du système national de Santé et le déploiement du dispositif de sécurité

dans la diligence et la rigueur, impliquant l’Administration territoriale, les forces de

sécurité et de défense, pour freiner l’expansion de la maladie dans la population et

renforcer la résilience sociale des populations.

Sur le même registre, le Conseil des Sages relève avec satisfaction les actes

posés par le Président de la République en consultant les leaders politiques dans le

cadre de cette mobilisation générale, mais également les mesures prises pour

soutenir et protéger le secteur de l’Education nationale, les entreprises privées

(petites et moyennes), les travailleurs, les communes, les villages, la diaspora et les

couches défavorisées de notre pays.

Il invite tous les organes chargés du déroulement des mesures et de la

gestion des ressources affectées à l’appui aux populations et aux travailleurs de

procéder à leur exécution diligente, dans la transparence et l’équité.

Le CS réaffirme son soutien agissant au Président de la République et à son

Gouvernement dans la mise en œuvre des engagements résolus pris pour

sauvegarder la stabilité macroéconomique et financière, des dispositions spécifiques

prévues pour accompagner les secteurs durement affectés comme le tourisme, les

transports, le commerce, la culture, la restauration, l’hôtellerie, l’agriculture, les

bâtiments et travaux publics, entre autres.

Les Sages de BBY mettent l’accent sur l’abnégation et le sens élevé du devoir

dont les institutions nationales, les personnels de santé et les forces de défense et

de sécurité ont fait montre avec patriotisme, pour sauver le Sénégal, dans cette

catastrophe sanitaire qui a saisi brutalement le monde entier

Face à cette situation exceptionnelle, ils encouragent vigoureusement le

Président de la République, Président de la coalition BBY à poursuivre avec

détermination ses actions qui visent essentiellement et dans l’urgence, à préserver la

santé, la paix et la stabilité sociale.

Ils félicitent SEM. Macky Sall pour sa montée en première ligne, pour son

leadership, son invite à un front commun régional dans la gouvernance mondiale et

sa défense des intérêts du continent africain, notamment en ce qui concerne sa

demande aux partenaires multilatéraux et bilatéraux pour l’annulation de sa dette

publique et le réaménagement de celle privée.

Les Sages de BBY remercient tous les donateurs qui ont répondu avec

célérité à l’appel du Président de la République pour le FONDS COVID 19 et invitent

enfin toutes les composantes de la coalition BBY à prendre une part active, de la

base au sommet, principalement auprès des autorités de l’Administration, les élus

locaux, ainsi que les experts et techniciens de la santé, afin de contribuer

efficacement à la promotion de la discipline, en ce qui concerne principalement le

respect strict des recommandations préventives dans ce combat planétaire de

survie.

Sur ce volet, le Conseil des Sages de la coalition Benno Bokk Yaakaar convie

ardemment les populations à observer scrupuleusement une attitude citoyenne, dans

le respect des orientations édictées dans l’Etat d’Urgence sanitaire nationale et le

couvre-feu en vigueur sur toute l’étendue du territoire national.

Fait à Dakar, le 09 Avril 2020

LE COORDONNATEUR NATIONAL

M. YERO DE