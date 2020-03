Coronavirus…Ibrahima Felix Mboup pousse un coup de gueule

Enfin, tout est comédie, chez nous. Le redoutable et hideux Coronavirus frappe à nos portes. Et le peuple, ainsi que le régime, rigolent. Au moment où dans des pays plus développés que le nôtre, l’heure est à la veille et surtout à la riposte, nos JOURNALEUX et notre honteux État semblent installer la peur au sein de la population. Ce dessein bien calculé vise à nous détourner des revendications légitimes que nous avons formulées et du vrai combat que comptent mener les patriotes.

J’ai eu à faire dans ma précédente publication, l’archéologie de la maladie. Nous sommes des êtres humains. Par conséquent, nous sommes mortels, périssables et fragiles. Nous faisons face aux aléas et contingences de la vie car nous sommes en vie. Soyons très attachés au culte de la propreté, respectons les règles d’hygiène et tendons nos mains vers le Ciel, afin qu’Il nous protège. Et surtout, continuons à vivre. S’il le faut, dangereusement, comme le préconisent les Révolutionnaires qui savent que leur vie finit par la mort ou la prison. Quant aux réactionnaires, ils résument leur vie au pouvoir et au bonheur face aux malheurs de l’écrasante majorité de la population.

Le coronavirus sera comme cette vague de nuage, comme cette tempête de sable qui est passée, il y a quelques jours. Car ce pays a une terre dans laquelle la baraka et la pureté plongent leurs racines. Je me fiche de toute pandémie qui pourrait décimer des peuples, car je crois aux paroles du « Matlaboul Chifai* » qui a anticipé sur les remèdes à toutes ces maladies causées par la turpitude et la folie des hommes. Qu’on ne s’arme pas du coronavirus pour nous cloîtrer dans le périmètre de la passivité et du fatalisme qui n’ont jamais libérer un peuple. Et j’ai envie de dire comme Césaire : un homme qui crie n’est pas un ours qui danse

Ibrahima Felix Mboup

Professeur de français

* Khassaides de Serigne Touba