Voici les revendications du G7 qui observe une grève de 72h

D’après le secrétaire général du Saemss, Saourou Sène, membre du Groupe des Sept syndicats de l’éducation les plus représentatifs G7 (Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden, Siens et Sneelas/FC), malgré l’effort fait au niveau de la Fonction Publique en termes de publication des actes et l’annonce de la caravane de la Fonction Publique intitulée « mon acte en 72h », la vraie solution c’est d’engager résolument le processus de la dématérialisation conformément au protocole du 30 Avril 2018. Saourou Sène est d’avis qu’on pouvait régler rapidement certains points du protocole sans tambour ni trompette. Il s’agit du décret de création du corps des PCEMG en EPS, de l’ouverture du concours des passerelles Professionnelles, de la tenue d’un atelier sur la question du corps des administrateurs scolaires et l’organisation d’un atelier sur la fiscalité sur les salaires et les rappels. Sur la question de l’habitat, il rappelle qu’il s’agit des propositions avec le projet des 100.000 logements et la remise de parcelles aux syndicats dans certaines zones. Selon Saourou Sène, la lutte s’impose aux enseignants avec le dilatoire de l’État sur un protocole pas vraiment difficile à respecter.