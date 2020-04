Coronavirus : La colère des immigrés contre Amadou Ba…Vidéo explosive

Devant cette Pandémie du coronavirus qui a fait dans pays plus de 100.000 morts sur 1,5 millions de cas déclarés positifs (malades), le Sénégal, avec près de 300 cas et deux décès, vit une autre tragédie : Celle de la prise en charge de ses ressortissants de la Diaspora communément appelés « immigrés ou Modou-Modou ».

L’Etat a dégagé une enveloppe de 12,5 milliards FCFA pour accompagner les compatriotes et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) a mis en place une stratégie inique et absurde pour gérer les immigrés de la diaspora de manière informelle comme si cela se passait au Sénégal. Mais le ministre Amadou Ba va irriter la Diaspora en auréolant sa gestion de nos ressortissants « morts » à l’extérieur d’un « je m’en foutisme » flagrant : «Ceux qui sont morts d’autre pathologie peuvent être rapatriés au pays, mais ceux décédés des suites du Covid-19, seront enterrés sur place». Et c’est cette phrase du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) qui a mis le feu aux poudres. Les immigrés Sénégalais se sentant délaissés et abandonnés à leur sort concernant la dépouille de leur défunt dont le dernier souhait est de se faire enterrer au « pays », demandent purement et simplement la démission de Amadou Ba.

Dans cette vidéo prise sur le réseau social facebook, une sénégalais porte la voix des immigrés et déverse sa colère sur Amadou Ba…Regardez

Grosse colère de la diaspora contre la sortie d’Amadou Ba

« Je fais cette vidéo pour tous les immigrés d’Italie, de France et de tous les pays. Je m’appelle Rama.K et je m’adresse au président de la République Macky Sall. Le monde de l’immigration sénégalaise a mal. Depuis le début de la pandémie, personne ne s’est occupé des immigrés. Aucun mot de compassion et d’encouragement vis-à-vis des immigrés surtout ceux d’Italie qui paient un lourd tribut. Nous avons très mal. On vous a vu au Port de Dakar avec vos milliers de sacs de riz que vous devez offrir aux Sénégalais. C’est l’argent des Sénégalais. Mais ce qui est le dangereux, c’est la sortie de votre ministre Amadou Ba qui dit qu’il va acheter des sépultures pour les sénégalais morts du covid-19 à l’étranger. Il a pris cette décision sans consulter les Sénégalais de la Diaspora. Et c’est comme ça qu’il nous récompense. Si Amadou Ba a fait ça c’est parce que vous l’avez instruit. Nous ne demandons rien nous demandons simplement le respect de nos morts. Nous demandons simplement la démission de Amadou Ba ; les paroles d’Amadou Ba sonnent comme un sacrilège que les immigrés de Diaspora n’oublieront jamais. »

