Coronavirus: La Fifa pense à un troisième mercato

Après le mercato d’hiver et le mercato d’été, le mercato du coronavirus ? L’interruption de la très grande majorité des compétitions sur la planète football pose de nombreuses questions. Et notamment celle-ci, qui concerne la Fifa: comment prolonger les saisons en cours au-delà du 30 juin, alors que de nombreux joueurs seront en fin de contrat à cette date ? L’instance internationale planche sur le sujet et prévoit d’adapter les contrats et les règlements pour permettre que la saison en cours s’étende jusqu’en en juin ou en août. Mais quid du mercato, alors ? Certains dirigeants, comme Karl-Heinz Rumenigge, imagine que la crise économique qui touche actuellement le monde du football, en raison du coronavirus, va avoir un impact. Et notamment limiter l’explosion du montant des transferts.

Un troisième mercato, mais quand ?

Pour autant, James Kitching, directeur du règlement à la FIFA, a évoqué sur la chaîne allemande ARD une autre hypothèse. « Nous pourrions voir l’ouverture d’une troisième fenêtre de transferts », a-t-il lancé. Pour le moment, les contours de cette troisième fenêtre de mercato sont loin d’être définis. Selon la FIFA, On peut imaginer une période de transferts qui seraient créée avant la reprise de la saison en cours, pour permettre à certains clubs en manque de liquidités de renflouer leurs caisses. Ensuite, le mercato d’été traditionnel aurait lieu entre la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021. Pour la FIFA, ce cas de figure n’est envisageable que si les championnats en cours vont à leur terme, ce qui est très loin d’être acquis. Et poserait d’importantes questions en termes d’équité sportive…