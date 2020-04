Incroyable ! ils tuent cette jeune étudiante pour des chaussures

La jeune étudiante Andréa, 18 ans, et son petit-ami Sergio ont mis en vente des chaussures, trois paires de baskets Adidas Yeezy pour 935 $ sur les réseaux sociaux.

George Walton et Adrian Cosby, tous deux âgés de 19 ans, ont répondu à l’annonce et un rendez-vous a été fixé devant une maison abandonnée.

Mais la transaction a rapidement mal tourné pour la jeune fille et son ami. Lorsque Walton a voulu essayer les chaussures, Sergio a d’abord demandé à voir l’argent.

Cosby a alors sorti une arme à feu et a tiré à plusieurs reprises sur le couple, qui étaient encore assis dans sa voiture.

Touchée au torse, la jeune femme a été transportée à l’hôpital où elle est décédée. Quant à son compagnon, il s’en tire avec une blessure au bras.

Un vaste dispositif de recherche a été mis en place pour retrouver les deux jeunes hommes. Ils ont été interpellés quelques heures plus tard et écroués sans demande de caution pour meurtre.

Cosby avait déjà été inculpé lorsqu’il était mineur pour vol de voiture, vol qualifié et port d’arme dissimulée en 2017. Les charges avaient été abandonnées en 2018.

La jeune Andréa était étudiante à Terra Environmental Research Institute, où elle était capitaine de l’équipe de danse. Elle avait été acceptée à la Florida International University pour devenir infirmière.