Main dans la main, Eddie et Blanche décèdent du coronavirus

Cette photo déchirante montre un couple de personnes âgées se tenant la main à l’hôpital d’Atlanta quelques jours seulement avant leur mort des suites du covid-19.

Eddie et Blanche ont attrapé le coronavirus dans leur établissement de soins Arbor Terrace située à Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis).

Dans cette maison de retraite, 48 de ses 61 résidents ont attrapé le covid-19 et 6 en sont morts.

Eddie Johnson Jr. est décédé le 5 avril et son épouse, Blanche Johnson, est décédée le 8 avril, soit trois jours après.

Main dans la main, ils ont partagé jusqu’au bout leur amour.

La fille des Johnson, Jennifer McWhorter, a déclaré que ses parents avaient développé une pneumonie, une toux, et pouvait à peine respirer et a parlé de douleurs.

Quinze des membres du personnel de l’établissement de soins de longue durée ont été testés positifs au coronavirus.

« Nous devons supposer que ce sont probablement les employés qui ont transmis le virus aux résidents » a déclaré Elizabeth Ford, directrice par intérim du conseil de santé du comté de Fulton.