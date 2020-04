« Tik Tok Doc », le médecin américain qui fait danser l’hôpital

Pendant le confinement, les initiatives en tous genres se multiplient en hommage aux soignants, en première ligne face au Covid-19. Parmi elles : celle d’un médecin américain surnommé « Tik Tok Doc ». À Portland, aux États-Unis, il réalise des chorégraphies sur Internet pour faire danser l’hôpital.

Le « corona foot shake »

Entre deux anesthésies, Jason Campbell, 31 ans, réveille l’Amérique et donne le sourire aux millions de personnes qui regardent ses vidéos. Avec sa blouse blanche et la complicité de ses collègues, il exécute ses pas de danse : des petits sauts en rythme et des tapes dans les pieds. Il appelle ça le « corona foot shake ».Si sa vidéo la plus connue a fait plus de quatre millions de vues, le « Tik Tok Doc » n’en est pas à sa première chorégraphie filmée. D’autres vidéos sont disponibles sur d’autres chansons et avec d’autres rythmes.