Aide à la Diaspora : Amadou Ba et Moïse Sarr excluent les immigrés de France

Aide destinée aux Sénégalais de l’extérieur : Les deux gaffeurs du gouvernement de Macky Sall encore à l’œuvre

La crise que traverse le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, liée au coronavirus, renseigne au moins sur une chose, l’incompétence notoire de certains ministres. Comme si le Sénégal en a besoin pour en rajouter d’autres, le ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ et son autre incompétent de compagnon, le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur Moïse Diégane Sarr se signalent par des sorties et actes tout aussi saugrenus qu’incongrus. C’est comme si, ce duo d’incompétents cherche à réduire à néant tous les efforts fournis par le Chef de l’Etat Macky Sall afin de mieux aider les Sénégalais à ne sentir les effets de la crise.

L’heure est grave. Arrêter ces deux membres du gouvernement, devient une œuvre de salubrité publique. Leur dernier en acte, ce sont les formulaires pour l’obtention d’aide pour faire face à la crise liée au coronavirus à l’intention des Sénégalais de l’Extérieur, et déposés auprès des ambassades. Des formulaires plus que cauchemardesques aux effets aussi néfastes que le coronavirus. Au lieu de venir soulager et remonter le moral à tous les Sénégalais de la diaspora, ces formulaires sont de véritables hantises pour eux.

Dans un document de deux pages, figurent les cibles ainsi que les pièces à fournir par les Sénégalais de l’extérieur pour être éligibles de l’aide devenue une véritable croix pour la bannière. A la page 2 du document en question, il est rapporté que pour obtenir cette aide financière, l’on ne doit pas être bénéficiaire de l’aide sociale du pays d’accueil.

Avec un tel critère, aucun immigré sénégalais en régularité avec son pays d’accueil en Europe ne saurait bénéficier de l’aide destinée à leur faire surmonter la crise liée au coronavirus. Décidément, quel genre de combat veulent mener Amadou Bâ et son acolyte Moïse Diégane Sarr. C’est-à croire que tous les Sénégalais de l’extérieur sont devenus leurs ennemis à qui, comme cela se passe dans les films westerns, tendre un guet-apens pour mieux leur faire tomber. Car à ce rythme, aucun Sénégalais de l’extérieur ne bénéficiera de l’aide de l’Etat. Il faut avoir vraiment la berlue pour ne pas comprendre que dans un pays comme la France par exemple, tous les immigrés sénégalais réguliers, qu’ils soient travailleurs ou chômeurs, retraités et étudiants bénéficient d’une aide sociale de la part de ce pays. Même ceux qui sont des irréguliers bénéficient d’une aide médicale d’état (AME) et sociale même indirecte de la part d’associations françaises.

Finalement à Xibaaru, la question revient posée à l’endroit du duo d’incompétents que forment Amadou Bâ et Moïse Diégane Sarr : 12 milliards FCFA pour quel immigré. Le Président de la République Macky Sall doit pendant qu’il est temps, dessaisir ces deux membres de son gouvernement de ce dossier si sensible. Amadou Bâ et Moïse Diégane Sarr ne cessent de multiplier les gaffes pour un dossier si sensible.

